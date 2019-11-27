Ростуризм обещает семь новых междугородных железнодорожных направлений в Крым
|14:00 25.12.2019
|Крым
Ростуризм совместно с профильными ведомствами прорабатывает семь новых железнодорожных направлений в оккупированный Крым из разных городов России.
Об этом рассказала глава федерального агентства Зарина Догузова, пишет ТАСС.
"Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных [железнодорожных] направлений из различных городов России в Крым. Думаю, в ближайшее время мы доработаем эту историю", - сказала она.
Сейчас существует только два направления железнодорожного движения из Крыма и обратно.
Догузова так же сообщила, что Ростуризм ожидает рост туристического потока в оккупированный Крым после открытия пассажирского железнодорожного сообщения на 20%
Строительство железнодорожной части Керченского моста завершилось 18 декабря 2019 года. Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, второй вышел из Москвы в Симферополь вечером 24 декабря.
Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.
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