Ростуризм совместно с профильными ведомствами прорабатывает семь новых железнодорожных направлений в оккупированный Крым из разных городов России.

Об этом рассказала глава федерального агентства Зарина Догузова, пишет ТАСС.

"Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных [железнодорожных] направлений из различных городов России в Крым. Думаю, в ближайшее время мы доработаем эту историю", - сказала она.

Сейчас существует только два направления железнодорожного движения из Крыма и обратно.

Догузова так же сообщила, что Ростуризм ожидает рост туристического потока в оккупированный Крым после открытия пассажирского железнодорожного сообщения на 20%

Строительство железнодорожной части Керченского моста завершилось 18 декабря 2019 года. Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, второй вышел из Москвы в Симферополь вечером 24 декабря.

Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.