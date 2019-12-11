Оккупационные власти Керчи подтвердили факт заболеваемости туберкулезом одного учащегося школы № 1 им. Володи Дубинина, который сейчас находится на лечении.

Здание школы было полностью обработано дезинфицирующим раствором, а детям сделали необходимые пробы Манту и диаскинтест, пишет ATR со ссылкой на крымские СМИ.

Тех детей, у которых была реакция, направили в тубдиспансер. После того, как в тубдиспансере провели обследование группы риска, выявили одного заболевшего ребенка. Школу сразу обработали препаратами без хлора.

23 декабря «руководство» школы и представители Роспотребнадзора организовали встречу родителей с фтизиатром. На общем родительском собрании присутствующим разъяснили, что опасения небеспочвенны, но призвали не паниковать, ведь жизни детей якобы ничего угрожает. Сейчас школа работает в штатном режиме.

«Проведена дезинфекция учебного учреждения. Здоровью учащихся ничего не угрожает», — заверили в оккупационной администрации города.