В крымской школе у ученика обнаружен туберкулез
|13:45 25.12.2019
|Керчь
Оккупационные власти Керчи подтвердили факт заболеваемости туберкулезом одного учащегося школы № 1 им. Володи Дубинина, который сейчас находится на лечении.
Здание школы было полностью обработано дезинфицирующим раствором, а детям сделали необходимые пробы Манту и диаскинтест, пишет ATR со ссылкой на крымские СМИ.
Тех детей, у которых была реакция, направили в тубдиспансер. После того, как в тубдиспансере провели обследование группы риска, выявили одного заболевшего ребенка. Школу сразу обработали препаратами без хлора.
23 декабря «руководство» школы и представители Роспотребнадзора организовали встречу родителей с фтизиатром. На общем родительском собрании присутствующим разъяснили, что опасения небеспочвенны, но призвали не паниковать, ведь жизни детей якобы ничего угрожает. Сейчас школа работает в штатном режиме.
«Проведена дезинфекция учебного учреждения. Здоровью учащихся ничего не угрожает», — заверили в оккупационной администрации города.
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