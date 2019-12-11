Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” через “неповагу до суду” вивели з засідання / Фото
|13:30 25.12.2019
|Крым
Фігуранта другої бахчисарайського “справи Хізб ут-Тахрір”, координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва вивели у вівторок із засідання Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону через “неповагу до суду”.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
“Сьогодні Сервер Мустафаєв продовжив допит свідка Артикбаєва (співробітника ФСБ Росії — ред), який постійно відповідав на його питання, що він „не пам’ятає“, або „не знає“. Тобто Артикбаєв перестав відповідати на питання. У нього було тільки два варіанти відповідей. І постійно питання Сервера знімав головуючий суддя Зубаіров”, — розповів виданню адвокат Айдер Азаматов.
За його словами, Мустафаєв висловлював обурення і сказав судді: “Таке враження, що мозок цього свідка пересадили вам”. В результаті суд порадився і вирішив “видалити” Сервера Мустафаєва на одне судове засідання.
Відтак, в наступному судовому засіданні він участі не братиме. Мустафаєв не закінчив допит свідка, у нього залишилося ще близько 60 питань. З них він поставив близько 15-ти.
Нагадаємо, 15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську “справу Хізб ут-Тахрір”.
У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.
21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.
Сервер Мустафаев
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