На півдні Туреччини через сильні опади та селі скасували навчання в школах / Фото
|09:15 25.12.2019
|Турция
Через значні опади, паводки та селі на півдні Туреччини, зокрема у провінції Адана, скасували навчання в школах.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Метеорологи повідомили, що несприятливі погодні умови та опади, які триватимуть у провінції з 23 грудня, продовжуватимуться. У зв’язку із цим, навчання буде припинене на один день 25 грудня у всіх державних навчальних закладах. Крім того, існує доцільність надати вихідні працівникам з інвалідністю, вагітним та особам, що мають хронічні захворювання", - йдеться у рішенні, прийнятому керівництвом провінції.
Ситуація в регіоні набула катастрофічного масштабу. Значна кількість опадів призвела до затоплення значних територій та утворення селей. Один із таких потоків зніс авто, в якому перебували люди. Трьом особам вдалося самотужки покинути транспортний засіб, ще двоє були витягнуті рятувальниками та доставлені до лікарні.
Ще 20 осіб було врятовано з будинків, транспортних засобів, де вони були заблоковані великою водою.
Наразі у регіоні оголошено «помаранчевий» (третій з чотирьох визначених в Туреччині) рівень небезпеки. Рятувальники посилили чергування та закликають мешканців не виходити з дому без потреби.
Ще на цю тему:
Біля Чорноморського узбережжя Туреччини побачили смерч
В турецкой Анталии смерчи напугали туристов / Видео
На востоке Турции в апреле выпал снег / Фото
Рекордная жара в Анталье
Морозы и снегопады парализовали жизнь в Турции
Морозы на востоке Турции бьют рекорды / Фото
В Стамбуле отменены морские рейсы
В Стамбуле отменен ряд морских рейсов
В Стамбуле отменен ряд морских рейсов
Turkish Airlines отменила 246 рейсов из-за снегопада