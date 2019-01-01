Через значні опади, паводки та селі на півдні Туреччини, зокрема у провінції Адана, скасували навчання в школах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метеорологи повідомили, що несприятливі погодні умови та опади, які триватимуть у провінції з 23 грудня, продовжуватимуться. У зв’язку із цим, навчання буде припинене на один день 25 грудня у всіх державних навчальних закладах. Крім того, існує доцільність надати вихідні працівникам з інвалідністю, вагітним та особам, що мають хронічні захворювання", - йдеться у рішенні, прийнятому керівництвом провінції.

Ситуація в регіоні набула катастрофічного масштабу. Значна кількість опадів призвела до затоплення значних територій та утворення селей. Один із таких потоків зніс авто, в якому перебували люди. Трьом особам вдалося самотужки покинути транспортний засіб, ще двоє були витягнуті рятувальниками та доставлені до лікарні.

Ще 20 осіб було врятовано з будинків, транспортних засобів, де вони були заблоковані великою водою.

Наразі у регіоні оголошено «помаранчевий» (третій з чотирьох визначених в Туреччині) рівень небезпеки. Рятувальники посилили чергування та закликають мешканців не виходити з дому без потреби.



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