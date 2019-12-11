Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» провел учениея по противовоздушной обороне , в ходе которых уничтожил беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.

«По легенде учения, в ходе выполнения задач по предназначению в одном из полигонов боевой подготовки Чёрного моря, расчёты ПВО корабля «Дмитрий Рогачёв» обнаружили неопознанную цель, классифицируемую как БЛА. По команде средства ПВО корабля были приведены в готовность к применению, – говорится в сообщении. – После идентификации объектов как «противник», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны корабля».

Роль воздушного противника выполняли подразделения БЛА из состава Черноморского флота, базирующиеся на Крымском полуострове. Учения по отражению БЛА условного противника регулярно проводятся корабельными соединениями и береговыми воинскими частями Черноморского флота во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» является вторым серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. Часть вооружения на корабле постоянная, также имеется возможность разместить на борту дополнительное вооружение. Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.