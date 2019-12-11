Патрульный корабль Черноморского флота уничтожил беспилотники условного противника

13:00 25.12.2019   Крым

Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» провел учениея по противовоздушной обороне , в ходе которых уничтожил беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника. 

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.

«По легенде учения, в ходе выполнения задач по предназначению в одном из полигонов боевой подготовки Чёрного моря, расчёты ПВО корабля «Дмитрий Рогачёв» обнаружили неопознанную цель, классифицируемую как БЛА. По команде средства ПВО корабля были приведены в готовность к применению, – говорится в сообщении. – После идентификации объектов как «противник», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны корабля».

Роль воздушного противника выполняли подразделения БЛА из состава Черноморского флота, базирующиеся на Крымском полуострове. Учения по отражению БЛА условного противника регулярно проводятся корабельными соединениями и береговыми воинскими частями Черноморского флота во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» является вторым серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. Часть вооружения на корабле постоянная, также имеется возможность разместить на борту дополнительное вооружение. Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.



Ще на цю тему:

11:15 24.12.2019
Береговые комплексы оккупантов отработали уничтожение корабля условного противника
18:00 23.12.2019
Российский фрегат с "Калибрами" возвращается в Севастополь из Средиземного моря
15:30 23.12.2019
На Черноморском флоте завершены госиспытания нового корабля с "Калибрами"
08:00 23.12.2019
Фрегат Черноморского флота отправился в Средиземное море
14:30 19.12.2019
Летчики Черноморского флота провели воздушные дуэли в небе над Крымом
14:00 19.12.2019
Более 1,5 тысяч призывников начали проходить службу на Черноморском флоте
09:30 19.12.2019
Корабли Черноморского флота оккупантов сдали первую курсовую задачу
08:45 19.12.2019
На "Адмирале Кузнецове" погиб офицер из Севастополя
12:15 18.12.2019
Оккупанты провели учения по подготовке корабля к бою и походу
15:30 17.12.2019
На Черноморском флоте проходит оперативно-мобилизационный сбор командного состава
12:45 17.12.2019
Жителю Крыма грозит два года тюрьмы за "уклонение" от службы в российской армии
09:30 17.12.2019
Оккупанты продолжают привлекать детей к различным военным мероприятиям
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
Всі новини країни
Армения Армения
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 25.12.2019
У Грузії завершився курс планування багатонаціонального навчання «Rapid Triden»
17:00 25.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в южной Осетии перехватывали беспилотники условного противника
16:15 25.12.2019
Грузия получит от Турции $17 млн на оборону
11:30 25.12.2019
Оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает выделение 132 млн долларов Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
17:45 23.12.2019
Молдова перед виборами президента отримає кредит від Росії
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 25.12.2019
В России второй за сутки вертолет совершил жесткую посадку
20:15 25.12.2019
Экономику России готовят к полной «заморозке»
19:45 25.12.2019
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
18:30 25.12.2019
ЮВО: Авиация округа училась уничтожать командные пункты условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
15:30 25.12.2019
«Стамбульский аэропорт» обслужил 50-миллионного пассажира / Фото
11:00 25.12.2019
В Турции утвержден отчет по каналу «Стамбул»
09:15 25.12.2019
На півдні Туреччини через сильні опади та селі скасували навчання в школах / Фото
15:45 24.12.2019
Туреччина тримає бізнесмена у в'язниці, незважаючи на заклик ЄСПЛ про його звільнення
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 25.12.2019
В госбюджете Украины нет денег
20:30 25.12.2019
Папа Римський у Різдвяному зверненні згадав і Україну / Фото
20:00 25.12.2019
Поправки к «закону Хованской» оставят Крым без 500 млн рублей налогов и 15 тысяч рабочих мест
19:15 25.12.2019
Госсовет оккупированного Крыма утвердил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд