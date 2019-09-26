Ледокол проекта 22600 ("ЛК-25") "Виктор Черномырдин" не будет передан ФГУП "Росморпорт" в 2019 году.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт".



"У нас есть точная информация, что в этом году передачи не будет, о новых сроках пока информации нет", - сказал представитель пресс-центра.



Ранее сообщалось, что ФГУП "Росморпорт" (РМП, структура Росморречфлота) рассчитывает до конца 2019 года получить строящийся на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург, входит в ОСК) ледокол "Виктор Черномырдин". "Да, мы пока планируем на 25 декабря", - сообщал журналистам генеральный директор ФГУП Андрей Лаврищев, отвечая на вопрос, будет ли передан ледокол до конца года.



"Адмиралтейские верфи" в октябре 2019 года завершили морской этап заводских ходовых и государственных испытаний дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". После испытаний судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки. Все технические характеристики ледокола в ходе испытаний были подтверждены.



В соответствии с условиями госконтракта, ледовые испытания в арктических морях судно пройдет уже после передачи заказчику, поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте-апреле 2020 года.



В ноябре 2018 года на строящемся ледоколе произошел пожар. В ОСК оценивали ущерб от пожара в 150 млн рублей, не исключая, что сроки сдачи судна могут быть сдвинуты из-за проблем с закупкой импортного оборудования.



Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Первоначально его передача заказчику была запланирована на 2015 год, однако затем сроки сдвинулись.



Дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом, предназначен для работы на Северном морском пути. Длина судна - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.