Срок сдачи российского ледокола опять сдвинули "вправо"
|12:45 25.12.2019
|Россия
Ледокол проекта 22600 ("ЛК-25") "Виктор Черномырдин" не будет передан ФГУП "Росморпорт" в 2019 году.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт".
"У нас есть точная информация, что в этом году передачи не будет, о новых сроках пока информации нет", - сказал представитель пресс-центра.
Ранее сообщалось, что ФГУП "Росморпорт" (РМП, структура Росморречфлота) рассчитывает до конца 2019 года получить строящийся на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург, входит в ОСК) ледокол "Виктор Черномырдин". "Да, мы пока планируем на 25 декабря", - сообщал журналистам генеральный директор ФГУП Андрей Лаврищев, отвечая на вопрос, будет ли передан ледокол до конца года.
"Адмиралтейские верфи" в октябре 2019 года завершили морской этап заводских ходовых и государственных испытаний дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". После испытаний судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки. Все технические характеристики ледокола в ходе испытаний были подтверждены.
В соответствии с условиями госконтракта, ледовые испытания в арктических морях судно пройдет уже после передачи заказчику, поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте-апреле 2020 года.
В ноябре 2018 года на строящемся ледоколе произошел пожар. В ОСК оценивали ущерб от пожара в 150 млн рублей, не исключая, что сроки сдачи судна могут быть сдвинуты из-за проблем с закупкой импортного оборудования.
Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Первоначально его передача заказчику была запланирована на 2015 год, однако затем сроки сдвинулись.
Дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом, предназначен для работы на Северном морском пути. Длина судна - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.
Ще на цю тему:
Доля отечественного ПО в российском судостроении составляет 10-20%
Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пелла" вложит в новую верфь в Петербурге 2,48 млрд рублей
В Татарстане хотят строить суда на газомоторном топливе / Фото
Санкции: Российские катера будут оснащать дизелями из Азии
Астраханский судостроительный завод может войти в состав ОЭЗ "Лотос"
За год импорт судостроительной продукции в РФ сократился вдвое
Строительство еще двух "Комет" для Азово-Черноморского региона началось на заводе в Рыбинске