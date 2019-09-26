В России предложили недостроенные суда и корабли использовать как мишени
|12:30 25.12.2019
|Россия
На заседании Совета Федерации президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов предложил использовать недостроенные суда и корабли в качестве мишеней.
Глава корпорации заявил о том, что данная задумка вполне может претвориться в жизнь, поскольку: "Нам всегда не хватает подвижных мишеней", сообщает Sudostroenie.info.
Катализатором идеи стало рассуждение члена комитета по экономической политике Иван Абрамова, заявившего о том, что на одном из заводов Дальнего Востока уже 20 лет стоит недостроенное судно, которое периодически перемещается заводчанами с место на место.
Конечно, данные слова не стоит воспринимать как руководство к действию, но такой способ списания в утиль видится вполне допустимым, пишет издание.
Ще на цю тему:
12:45 25.12.2019
Срок сдачи российского ледокола опять сдвинули "вправо"
Срок сдачи российского ледокола опять сдвинули "вправо"
13:15 17.12.2019
Доля отечественного ПО в российском судостроении составляет 10-20%
Доля отечественного ПО в российском судостроении составляет 10-20%
10:00 27.11.2019
Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пелла" вложит в новую верфь в Петербурге 2,48 млрд рублей
Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пелла" вложит в новую верфь в Петербурге 2,48 млрд рублей
11:20 21.11.2019
В Татарстане хотят строить суда на газомоторном топливе / Фото
В Татарстане хотят строить суда на газомоторном топливе / Фото
10:30 13.11.2019
Санкции: Российские катера будут оснащать дизелями из Азии
Санкции: Российские катера будут оснащать дизелями из Азии
21:10 05.11.2019
Астраханский судостроительный завод может войти в состав ОЭЗ "Лотос"
Астраханский судостроительный завод может войти в состав ОЭЗ "Лотос"
15:01 09.10.2019
За год импорт судостроительной продукции в РФ сократился вдвое
За год импорт судостроительной продукции в РФ сократился вдвое
15:45 08.10.2019
Строительство еще двух "Комет" для Азово-Черноморского региона началось на заводе в Рыбинске
Строительство еще двух "Комет" для Азово-Черноморского региона началось на заводе в Рыбинске