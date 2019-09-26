На заседании Совета Федерации президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов предложил использовать недостроенные суда и корабли в качестве мишеней.

Глава корпорации заявил о том, что данная задумка вполне может претвориться в жизнь, поскольку: "Нам всегда не хватает подвижных мишеней", сообщает Sudostroenie.info.



Катализатором идеи стало рассуждение члена комитета по экономической политике Иван Абрамова, заявившего о том, что на одном из заводов Дальнего Востока уже 20 лет стоит недостроенное судно, которое периодически перемещается заводчанами с место на место.



Конечно, данные слова не стоит воспринимать как руководство к действию, но такой способ списания в утиль видится вполне допустимым, пишет издание.