Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов

12:15 25.12.2019   Болгария

Парламент Болгарии одобрил соглашение о приобретении двух минно-тральных кораблей класса «Трипартит», «Мааслуис» и «Хелевутслайс», из состава ВМС Нидерландов.

Правительство Болгарии приняло решение о покупке кораблей класса «Трипартит» 6 ноября. Подписать межправительственное соглашение о закупке кораблей был уполномочен министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов. По данным болгарских СМИ, нидерландская сторона подписала соглашение 7 ноября, болгарская – 11 ноября, пишет Центр анализа мировой торговли оружием.

Стоимость двух минных тральщиков составляет 1,996 млн. евро (2,2 млн. долл.) без НДС. В решении правительства говорится, что покупка имеет важное значение для усиления потенциала ВМС Болгарии в сфере противоминной борьбы в рамках выполнения обязательств перед НАТО и ЕС.

О возможности закупки бывших в эксплуатации минно-тральных кораблей было впервые объявлено в сентябре, когда заместитель министра обороны Болгарии Анатолий Величков заявил, что стоимость данного проекта оценивается в 3,5 млн. евро. При этом средства сверх цены покупки будут потрачены на новое оборудование для судов.

В составе болгарского флота уже имеется один 595-тонный минно-тральный корабль класса «Трипартит», «Цибур» (приобретенный из состава ВМС Бельгии тральщик «Миосотис»). Два корабля из состава ВМС Нидерландов заменят два тральщика класса «Соня» ВМС Болгарии.



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