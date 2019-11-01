На феодосийский судостроительный завод "Море" будут поставлены судовые дизель-редукторные агрегаты.

Информация о заключении соответствующего договора с единственным поставщиком была опубликована в ЕИС в сфере закупок 23 декабря 2019 года, пишет sudostroenie.info.

Как следует из данных системы, на верфь будут поставлены шесть комплектов оборудования общей стоимостью 57,67 млн евро.

Предполагается, что поставка дизель-редукторных агрегатов будет произведена до 31 декабря 2020 года. Поставщик оборудования, а также заказы, для которых оно предназначено, не раскрываются.