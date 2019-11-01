Феодосийский судостроительный завод получит дизель-редукторные агрегаты
|12:00 25.12.2019
|Феодосия
На феодосийский судостроительный завод "Море" будут поставлены судовые дизель-редукторные агрегаты.
Информация о заключении соответствующего договора с единственным поставщиком была опубликована в ЕИС в сфере закупок 23 декабря 2019 года, пишет sudostroenie.info.
Как следует из данных системы, на верфь будут поставлены шесть комплектов оборудования общей стоимостью 57,67 млн евро.
Предполагается, что поставка дизель-редукторных агрегатов будет произведена до 31 декабря 2020 года. Поставщик оборудования, а также заказы, для которых оно предназначено, не раскрываются.
Ще на цю тему:
19:01 14.11.2019
КМЗ отправил в оккупированный Севастополь партию теплообменного оборудования для кораблей Черноморского флота России
КМЗ отправил в оккупированный Севастополь партию теплообменного оборудования для кораблей Черноморского флота России
09:30 06.11.2019
Захоплений завод у Феодосії будує кораблі окупанту
Захоплений завод у Феодосії будує кораблі окупанту
17:15 01.11.2019
Феодосийские "Каракурты" достроят под Петербургом
Феодосийские "Каракурты" достроят под Петербургом
16:15 30.10.2019
Севастопольский 13-й судоремонтный завод войдет в Южный центр судостроения и судоремонта уже в феврале
Севастопольский 13-й судоремонтный завод войдет в Южный центр судостроения и судоремонта уже в феврале
17:21 01.10.2019
Завод «Залив» в оккупированной Керчи "ведет переговоры о строительстве плавдока для ремонта атомных ледоколов"
Завод «Залив» в оккупированной Керчи "ведет переговоры о строительстве плавдока для ремонта атомных ледоколов"
10:15 24.09.2019
Для ВМФ России в 2020 году заложат 22 корабля, в том числе и в Крыму
Для ВМФ России в 2020 году заложат 22 корабля, в том числе и в Крыму