Для строительства в Севастополе корпуса начальной школы №37, расположенной на проспекте Октябрьской революции, оккупационные власти города нашли подрядчика — чеченскую компанию «Теплицстройсервис».

Об этом сообщило госучреждение «Дирекция капитального строительства» на официальном портале госзакупок РФ, пишут Примечания.

Определение подрядчика прошло накануне. На аукцион, проводившийся «Дирекцией капитального строительства», заявились три фирмы. ООО «Стройпроект» было готово построить объект за 344,2 миллиона рублей (при начальной стоимости контракта, заявленной в администрации Севастополя, 409,7 миллиона), ООО «СК-Сервис» — 346,25 миллиона, ООО «Теплицстройсервис» — 397,47 миллиона.

Заявки первых дух компаний оказались не соответствующими требованиям федерального закона и документации об электронном аукционе, поэтому в выигрыше осталось предприятие «Теплицстройсервис».

Ему нужно построить корпус начальной школы не позднее 1 декабря 2020 года. Работы начнутся после того, как участок — на территории школы №37 — будет передан подрядчику. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года.

Компания «Теплицстройсервис» уже знакома властям города, поскольку по заказу «Дирекции капитального строительства» строит ветеринарную клинику стоимостью 120 миллионов рублей на улице Могилевской. Закончить этот объект фирма должна в следующем году.

ООО «Теплицстройсервис» зарегистрировано в Грозном. Собственник предприятия — местный бизнесмен Бено Алхазов, сказано в ЕГРЮЛ РФ. В портфолио компании, кроме упомянутого господряда на строительство ветклиники в Севастополе, есть государственные контракты с АО «Чеченэнерго», ГКУ Севастополя «Дирекция капитального строительства», Минэкономтерразвития Чечни, федеральным учреждением «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий», Верховным судом Чечни на сумму почти 600 миллионов рублей, сказано в системе Rusprofile.

На сайте предприятия указано, что оно также строит два высотных многоквартирных дома в столице Чеченской Республики. Там же сказано, что фирма «занималась строительством объектов гражданского назначения, а также принимала участие в реализации федеральной целевой программы по восстановлению и новому строительству объектов связи».