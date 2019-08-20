Оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает выделение 132 млн долларов Грузии
|11:30 25.12.2019
|Грузия
24 декабря опубликован полный текст «Акта об авторизации национальной обороны США» (закон об оборонном бюджете) на 2020 год.
По информации МИД Грузии, сумма, выделенная Грузии в оборонном законе США на 2020 год, значительно выросла и составляет 132 млн долларов, что является самым высоким показателем за всю историю грузино-американских отношений, пишет Грузия Online.
МИД Грузии отмечает, что в законе об оборонном бюджете США по-прежнему говорится о непризнании оккупированных Россией регионов Грузии, включая запрет на оказание помощи любой стране, которая признаёт «независимость» Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии.
Акт вступил в силу после его подписания президентом США 21 декабря.
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