В Турции утвержден отчет по каналу «Стамбул»
|11:00 25.12.2019
|Турция
Министерство окружающей среды и градостроительства Турции утвердило отчет об оценке воздействия (ОВОС) канала «Стамбул» на окружающую среду.
Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на ведомство.
В сообщении отмечается, что комиссия по рассмотрению и оценке при министерстве завершила ознакомление с отчетом.
Затем управление по окружающей среде и градостроительству Стамбула вынесет отчет на суд общественности, и поступающие предложения будут рассматриваться на протяжении 10 дней.
По мере поступления предложений будут устранены недочеты, имеющиеся в отчете. В случае необходимости будут проведены дополнительные исследования и повторное заседание комиссии по рассмотрению и оценке ОВОС.
Напомним, новый канал к западу от Стамбула пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу. Пропускная способность канала, предположительно, составит 160 судов в день.
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