Министерство окружающей среды и градостроительства Турции утвердило отчет об оценке воздействия (ОВОС) канала «Стамбул» на окружающую среду.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на ведомство.

В сообщении отмечается, что комиссия по рассмотрению и оценке при министерстве завершила ознакомление с отчетом.

Затем управление по окружающей среде и градостроительству Стамбула вынесет отчет на суд общественности, и поступающие предложения будут рассматриваться на протяжении 10 дней.

По мере поступления предложений будут устранены недочеты, имеющиеся в отчете. В случае необходимости будут проведены дополнительные исследования и повторное заседание комиссии по рассмотрению и оценке ОВОС.

Напомним, новый канал к западу от Стамбула пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу. Пропускная способность канала, предположительно, составит 160 судов в день.