З початку роботи нібулонівський термінал «Козацький» перевалив 2 млн тонн зерна / Фото

15:00 25.12.2019   Украина

Перевантажувальний термінал філії «Козацька» (село Козацьке, Бериславський район, Херсонська область) першим серед підрозділів агрохолдингу «Нібулон» подолав позначку перевалки 2 млн тонн. 

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

«Завдяки водним перевезенням із перевантажувального терміналу кількість вантажівок на дорогах зменшилася більш ніж на 83 тис. одиниць. Тільки за неповних шість місяців поточного маркетингового року філія відвантажила близько ста несамохідних суден, або понад 295 тис. тонн сільгосппродукції, а частка автотранспорту у відвантаженні склала всього 0,2%», — зазначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, станом на 24 грудня філія прийняла 2,15 млн тонн зерна.

Перевантажувальний термінал філії «Козацька» введено в експлуатацію в 2012 році. Потужність одночасного зберігання зерна становить близько 92 тис тонн.

ТОВ «СП «Нібулон» (засноване в 1991 році) — один із найбільших операторів зернового ринку України. Володіє власним перевантажувальним терміналом у Миколаївському морському порту річною потужністю 5 млн тонн, одинадцятьма річковими терміналами на Дніпрі і Південному Бузі, судноплавною компанією, суднобудівно-судоремонтним заводом. Компанія в 2018-2019 маркетинговому році (МР) збільшила експорт зернових і олійних порівняно з 2017-2018 МР на 26,8% — до 5,2 млн тонн.


Перевантажувальний термінал філії «Козацька» почав роботу в 2012 році. Фото: nibulon.com



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