На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии горные разведчики Южного военного округа осваивают методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты противника.

В ходе практических занятий офицеры изучают возможности комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», а также комплексов радиоэлектронной борьбы, поступивших на вооружение разведывательных подразделений ЮВО, пишет пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, на полевых занятиях военнослужащие на практике отработают приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также проведут тренировки по организации шифрованной связи и передачи целеуказания своим силам.

По завершении полевых занятий командирам разведывательных подразделений предстоит передать полученные знания и навыки личному составу своих подразделений в ходе плановых занятий и тренировок зимнего периода обучения.