Французький контейнерний перевізник CMA CGM підписав угоду з китайським портовим оператором China Merchants Port (CMPort) про продаж пакетів акцій десяти портових терміналів компанії Terminal Link, в якій CMA CGM належить 51% акцій, китайській корпорації — 49%.

Як повідомила прес-служба CMPort, угода підписана 20 грудня, пишуть Порти України.

Згідно з домовленостями, Terminal Link заплатить за пакети акцій десяти терміналів $955 млн. CMPort також підпишеться на обов'язкові конвертовані облігації (Mandatory Convertible Bonds), які будуть випущені через Terminal Link. Крім того, CMPort надасть кредитну лінію Terminal Link на $500 млн для придбання активів. Закрити угоду планується навесні 2020 року.

У числі пакетів акцій десяти портових терміналів — 50% акцій Odessa Terminal. До периметру угоди також увійшли 100% акцій Kingston Freeport Terminal (Кінгстон, Ямайка), 30% Rotterdam World Gateway (Роттердам, Нідерланди), 47,25% First Logistics Development Company (Хошимін, В'єтнам), 24% Qingdao Qianwan United Advance Container Terminal (Циндао, Китай), 100% Umm Qasr Terminal, (Басра, Ірак), 50% Mundra Terminal (Мундра, Індія), 49% CMA CGM PSA Lion Terminal (Сінгапур), 14,5% Laem Chabang International Terminal (Гавкотом Чабанг, Таїланд), 25% Gemalink (Кай Меп, В'єтнам).

«Після завершення передбачуваного придбання Terminal Link належатимуть пакети акцій різної пайової участі в 23 терміналах у різних регіонах, серед яких Азія, Європа, Близький Схід і Карибський басейн. Отже, глобальна присутність CMPort розшириться з 18 до 26 країн і регіонів», — зазначила прес-служба.

У 2013 році China Merchants Port викупила 49% акцій термінального оператора CMA CGM — Terminal Link за €400 млн.

China Merchants Port (штаб-квартира — Гонконг) є частиною китайського державного багатопрофільного конгломерату China Merchants Group. Займається портовими операціями, контейнерним і судноплавним бізнесом. Оперує терміналами в 36 портах у 18 країнах і регіонах.

CMA CGM є співзасновником ТОВ «Бруклін-Київ Порт», яке оперує контейнерним терміналом у Хлібній гавані (причал №42-43) Одеського морського порту. Французька компанія контролює 50% контейнерного терміналу з 2008 року.

У грудні 2018 року ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Одеський морський торговельний порт», ТОВ «Бруклін-Київ Порт» і CMA CGM уклали меморандум, який передбачає інвестиції французької компанії у розвиток інфраструктури одеського терміналу €20 млн.