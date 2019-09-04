Єдине судно АМПУ льодового класу в Дунайському регіоні обладнали РЛС / Фото

10:00 25.12.2019   Украина

Адміністрація Ренійського морського порту закупила суднову радіолокаційну станцію (РЛС), яку встановили на теплоході «Арктур». 

Про це повідомила прес-служба адміністрації порту, пишуть Портти України.

«Сучасна навігація дозволить використовувати теплохід «Арктур»при обмеженій видимості, забезпечувати доставку лоцманів для лоцманської проводки за будь-яких погодних умов», — сказано у повідомленні.

Згідно з нормативним документом щодо безпеки мореплавства «Основні положення про плавання по Дунаю», судна в умовах обмеженої видимості повинні здійснювати плавання тільки за наявності РЛС.

«Арктур» виконує функції локалізації та ліквідації аварійних розливів нафти в акваторії Ренійського морського порту. Теплохід є єдиним судном ДП «Адміністрація морських портів України» у Дунайському регіоні, яке має льодовий клас і використовується при оголошенні льодової кампанії.

Ренійський морський порт розташований на лівому березі річки Дунай у 63 милях від гирла річки. Проектна потужність — 7,7 млн тонн. Кількість вантажних причалів — 33, довжина вантажного причального фронту — 3,957 кілометра.

У порту працюють портові оператори ДП «Ренійський морський торговельний порт», ПП «Реніліс», ТОВ «Рені-Термінал», ТОВ «Агро-Рені», ТДВ «Ренійський елеватор», ТОВ «Рені-Лайн», ТОВ «Укрчем», ПП «Ларус Шиппінг» та інші.

Ренійський морський порт у 2018 році збільшив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 18,5% — до 1,332 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 0,9% проти 0,8% у 2017 році.


РЛС дозволить використовувати теплохід «Арктур» при обмеженій видимості. Фото: Reni Sea Port Authority, Facebook



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