ЮВО: В 2020 году военнослужащим округа примут участие в 15 международных учениях
|09:45 25.12.2019
|Россия
Военнослужащие Южного военного округа РФ в 2020 году планируют принять участие в 15 международных маневрах.
Об этом сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, пишет Интерфакс.
"В том числе это российско-пакистанские, российско-казахстанско-азербайджанские, российско-алжирские и российско-никарагуанские учения", - сообщил Дворников журналистам во вторник по итогам расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Учения пройдут как на территории РФ, так и за её пределами, уточнил командующий.
Он также отметил, что в год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне парады и торжественные шествия пройдут во всех населённых пунктах, где расположены воинские части.
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