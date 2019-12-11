Севастопольский гарнизонный военный суд провозгласил приговоры по уголовным делам в отношении двух бывших военнослужащих .

Они признаны виновными в хищении имущества в особо крупном размере, пишет Новый Севастополь.

«В период с сентября по ноябрь 2018 года военнослужащие, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, осуществляли хищение вещевого имущества, принадлежащего Министерству обороны РФ, в результате чего государству причинен материальный ущерб на сумму 1 464 267 рублей», – сообщает пресс-служба суда.

При этом один из военнослужащих в феврале 2019 года тайно вынес неизрасходованные им на стрельбище боеприпасы, которые хранил в квартире. Он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии общего режима. Другой военнослужащий – на 3 года.

В суде отметили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти суток со дня его постановления.