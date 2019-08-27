Долги по заработной плате снова сформировались на госпредприятии «Севастопольский морской порт».

Однако их обещают погасить на текущей неделе – до Нового года. Об этом зашла речь сегодня на аппаратном совещании в оккупационном правительстве города, пишет Новый Севастополь.

«Мы изыскали средства на оплату задолженность по порту. В ближайшие несколько дней – два-три рабочих дня – задолженность будет выплачена», – сказал вице-губернатор Денис Солодовников.

Он акцентировал внимание на том, что речь идет именно о долгах по зарплате.

В августе текущего года речь шла о возможном инициировании банкротства предприятия из-за его финансовых проблем – его готова была начать налоговая служба.

В сентябре прокуратура города сообщила о том, что долги по заработной плате в порту перед сотрудниками погашены.

В начале декабря "депутаты" Законодательного собрания Севастополя утвердили изменения к бюджету города на текущий год. Они предполагали, в том числе, выделение 3 млн рублей в виде субсидии морскому порту.