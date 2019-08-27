В Севастопольском морском порту опять накопились долги по зарплате
|13:15 25.12.2019
|Севастополь
Долги по заработной плате снова сформировались на госпредприятии «Севастопольский морской порт».
Однако их обещают погасить на текущей неделе – до Нового года. Об этом зашла речь сегодня на аппаратном совещании в оккупационном правительстве города, пишет Новый Севастополь.
«Мы изыскали средства на оплату задолженность по порту. В ближайшие несколько дней – два-три рабочих дня – задолженность будет выплачена», – сказал вице-губернатор Денис Солодовников.
Он акцентировал внимание на том, что речь идет именно о долгах по зарплате.
В августе текущего года речь шла о возможном инициировании банкротства предприятия из-за его финансовых проблем – его готова была начать налоговая служба.
В сентябре прокуратура города сообщила о том, что долги по заработной плате в порту перед сотрудниками погашены.
В начале декабря "депутаты" Законодательного собрания Севастополя утвердили изменения к бюджету города на текущий год. Они предполагали, в том числе, выделение 3 млн рублей в виде субсидии морскому порту.
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