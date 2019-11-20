Московское ПАО «Мостотрест» выбрано в качестве подрядчика обслуживания железнодорожной части Крымского моста.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы с сайта госзакупок, пишет Крыминформ.

Отмечается, что договор на обслуживание будет заключен между «Мостотрестом» и балансодержателем железнодорожной части моста – федеральным госпредприятием «Крымская железная дорога». Контракт будет действовать до 30 июня 2020 года, его стоимость составила 287 млн рублей.

«Цели оказания услуг: обеспечение безопасного и бесперебойного круглогодичного функционирования железнодорожного транспортного перехода (ЖДТП) через Керченский пролив, сохранности имущественного комплекса, включая искусственные сооружения, входящие в состав ЖДТП», – сказано в документах.

Соответствующий тендер был объявлен в середине декабря. Общая площадь объекта, который подлежит обслуживанию, согласно документации, составляет 19 км и 5 метров. В зону обслуживания входит сам мост, а также железнодорожные подходы со стороны Таманского полуострова – 475 метров; со стороны Керченского полуострова – 407 метров.