Минобороны России до конца 2019 года перезаключит с ульяновским заводом «Авиастар-СП» долгосрочный контракт на производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью журналу «Оборона России», пишет ghall.com.

Контракт 2012 года на 39 Ил-76 за 140 миллиардов рублей оказался сорван из-за тяжелого финансового состояния «Авиастара» и неверной оценки стоимости самолетов: вместо заложенных 3,5 миллиардов, завод тратил на производство около 4,9 миллиардов рублей.

Как отмечают «Ведомости», Минобороны РФ успело получить только четыре транспортника, пятый передадут к началу следующего года.

По данным источников газеты, в рамках нового контракта в следующем году компания выпустит несколько машин по старой цене, а с 2021 года будет действовать новая «в большей степени соответствующая реалиям» цена. Из-за этого итоговое число самолетов, которые получит военно-транспортная авиация, снизят до 25-28 штук.