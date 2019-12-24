Трубоукладчик для газопровода “Северный поток-2” можно построить в России.

На проектировку судна уйдет полтора-два года, на строительство – от трех до четырех, заявил каналу “Россия 24” президент “Объединенной судостроительной корпорации” (ОСК) Алексей Рахманов, пишет ghall.com.

“К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол “Ленин” построили за три года и где-то полтора-два года проектировали”, – сказал он.

21 декабря трубоукладчик проекта швейцарская компания Allseas остановила строительство газопровода, поскольку 20 сентября президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США с положением о санкциях для компаний-участниц “Северного потока-2”.

Санкции могут коснуться компаний, участвующих в строительстве газопровода, и их руководителей.