Боевой потенциал российской военной базы в Армении планируется усилить вдвое без увеличения численности личного состава.

Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин, пишет ghall.com.

“Наше взаимодействие в сфере обороны является ключевым фактором укрепления безопасности Армении и России, поддержания мира и стабильности в регионе. Предприняты шаги для того, чтобы эффективность боевой подготовки 102-ой российской военной базы повышалась”, – сказал Копыркин на пресс-конференции в Ереване во вторник, 24 декабря.

Он отметил, что есть планы по улучшению инфраструктуры военной базы. “В 2019 году успешно развивалось военно-техническое сотрудничество (Москвы и Еревана). То, что было сделано, показывает важную роль этого сотрудничества в укреплении и повышении обороноспособности Армении”, – добавил Копыркин.

Посол также заявил, что решение карабахского конфликта продолжает оставаться в центре внимания высшего руководства России. 102-я российская военная база (РВБ) в Армении имеет два гарнизона – в Гюмри и Ереване. Она была развернута в 1995 году.

В октябре 2019 года замглавы Минобороны Тимур Иванов рассказывал, что в 2020 году на территории РВБ будет создан многофункциональный культурно-досуговый центр. В 2021 году там также возведут унифицированный спортивный комплекс, отмечал Иванов.