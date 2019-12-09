Укроборонпром передав Збройним силам партію з 12 бронетранспортерів

08:00 25.12.2019   Украина

Державне підприємство “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова” Концерну “Укроборонпром” передало Міністерству оборони України 12 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу концерну.

Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та передані у розпорядження 92-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Термін виконання самого контракту продовжений до 31 серпня 2020 року.

“Порятунок цього контракту став пріоритетом нових команд “Укроборонпрому” та Міноборони, але ця проблема не вирішилася би без доручення глави держави, рішення Уряду, а також зусиль Мінекономіки та Міністерства фінансів. Для розблокування контракту вистачило сто днів, хоча нас запевняли в тому, що його вже не врятувати, і ці БТРи ніколи не будуть поставлені військовим. Сьогодні БТРи вже в частині, ХКБМ отримав за них гроші. Це приклад злагодженої роботи багатьох людей, зацікавлених у відновленні виробництва та виконанні держоборонзамовлення”, – прокоментував передачу БТРів генеральний директор державного концерну “Укрборонпром” Айварас Абромавичус.

Відновлення контракту дозволило новому керівництву ХКБМ повернути на роботу колектив, а також скласти та погодити графік виробництва та поставок з усіма співвиконавцями контракту.

Це один з найбільших контрактів підприємств Концерну в рамках виконання Державного оборонного замовлення. Фінансування контракту було передбачене за рахунок кредитних коштів, виданих під державні гарантії на суму 1,5  млрд грн. 

Внаслідок недобросовісних дій чиновників, керівництва підприємств та співвиконавців контракт був зірваний – за три роки після його підписання Збройні сили не отримали жодної одиниці техніки, а “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова” було поставлено на межі занепаду та банкрутства.

Термін поставки продукції бронетранспортерів минув ще у червні поточного року. 

Відновлення дії контракту та виготовлення виробництва стало одним з ключових пріоритетів нової команди Концерну та керівництва бронетанкового дивізіону, а також – керівництва Міністерства оборони, з яким був розпочатий інтенсивний діалог. 

Перша зустріч делегацій Концерну та керівництва МОУ пройшла вже у вересні поточного року і заклала новий рівень довіри та співробітництва між оборонним відомством та керівництвом Концерну.

Термін поставки Контракту був продовжений на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського після його візиту на ХКБМ у листопаді цього року. 

Додаткова угода щодо продовження терміну поставки контракту між ХКБМ та Міністерством оборони України була підписана відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, ухваленого 4 грудня 2019 року.

Нагадаємо, зрив контракту став резонансною подією в роботі Концерну, спричинив низку журналістських розслідувань і кримінальних проваджень. За фактом невиконання контрактів про постачання БТР-4Е для потреб Збройних Сил України  Державне бюро розслідувань веде кримінальне провадження. 

За результатами внутрішнього службового розслідування директор заводу був відсторонений і нині триває конкурс на нового керівника. 

Керівництво ДК “Укроборонпром” направило до Генеральної прокуратури України результати службового розслідування щодо зриву поставки військової техніки в рамках Державного оборонного замовлення



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