Після розгляду апеляційної скарги Верховним судом Росії, адвокати фігурантів першої сімферопольської групи «Хізб ут-Тахрір» мають намір звертатися в міжнародні інстанції зі скаргами.

Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода розповіла адвокат Ліля Гемеджі.

«Сторона захисту виклала свої аргументи, чому вона вважає вирок Північно-Кавказького військового окружного суду Ростова-на-Дону незаконним. Всім нашим підзахисним була знижена міра покарання на півроку, що сторона захисту не розцінює як значне досягнення. Після отримання вироку на руки, адвокати будуть подавати скаргу в Європейський суд з прав людини», – розповіла Гемеджі.

Вона уточнила, що, можливо, скарги будуть подавати і в комітети ООН, де «ми будемо продовжувати доводити невинність своїх підзахисних і порушення ряду статей Європейської конвенції».

Захисниця уточнила, що можливий обмін утримуваними між Росією і Україною вирішить питання «політичних переслідувань тільки тимчасово, але не вирішить проблему глобально».

«Якщо розглядати обмін як можливе рішення даної проблеми, то для родичів політв’язнів – це було б великою підмогою, коли сім’ї могли б возз’єднатися. Але обмін, на превеликий жаль, не вирішує глобально всієї проблеми. І після того, як звільнять одних, можливе кримінальне переслідування інших активістів», – зазначила Гемеджі.

Верховний суд Росії при розгляді апеляційної скарги 24 грудня змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув’язнення для кримчан зменшилися на 6 місяців.

Таким чином Узеір Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки у п’яти мусульманських сім’ях. В результаті обшуків було затримано п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустема Ісмаїлова, Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

Зараз кримчани перебувають у російському Ростові-на-Дону. 10 серпня суд продовжив їм арешт на два місяці.