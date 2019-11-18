Нафтогаз та Газпром проведуть 26 грудня зустріч для узгодження умов договору щодо транзиту

20:45 24.12.2019   Украина

 Представники “Нафтогаз України” та “Газпрому” проведуть зустріч для остаточного узгодження умов договору на транзит російського газу через Україну з 1 січня.

Про це повідомив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“26 грудня команди Нафтогазу та Газпрому зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів. Кожна сторона має свої проекти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект”, — написав Вітренко.

За його словами, 26 грудня сторони будуть працювати над спільним варіантом.

“Ще раз наголошу, що спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України. Сподіваємось, що нам вдасться погодити умови договорів та завершити цей процес уже в п’ятницю, 27 грудня. Але якщо буде така необхідність, робота триватиме й на вихідних”, — зазначив Вітренко.

Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” планує перенести “точки передачі газу” на кордон України та Росії.



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