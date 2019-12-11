Россия закрывает новые районы Черного и Азовского морей для «учений»- ВСУ
|20:01 24.12.2019
По информации пресс-службы командования Воздушных сил Украины Российская Федерация ежемесячно резервирует новые районы для проведения учений как в акватории Черного моря, так и Азовского.
В Командовании отмечают, что подобные действия государства-агрессора осложняют проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив, сообщает Флот2017.
«Россия фактически «приватизировала» акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений», — говорится в сообщении.
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