По информации пресс-службы командования Воздушных сил Украины Российская Федерация ежемесячно резервирует новые районы для проведения учений как в акватории Черного моря, так и Азовского.

В Командовании отмечают, что подобные действия государства-агрессора осложняют проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив, сообщает Флот2017.

«Россия фактически «приватизировала» акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений», — говорится в сообщении.