Путін заявив, що "тільки РФ має гіперзвукову зброю

19:45 24.12.2019   Россия

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито "тільки РФ має гіперзвукову зброю" і випереджає інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, РФ вперше в історії випереджає інші країни за рівнем розвитку передових озброєнь.

"Радянський Союз завжди наздоганяв США - і по атомній бомбі, і зі стратегічної авіації, і за першими міжконтинентальними ракетами. На сьогодні у нас унікальна ситуація у нашій новій та новітній історії: наздоганяють нас. Ні в одній країні світу немає гіперзвукової зброї взагалі, а гіперзвукової зброї континентальної дальності - тим більше", - заявив Путін.

Він також заявив, що СРСР і Росія нібито "ніколи не прагнули створювати загрози для інших країн", але при цьому розповів про плани створення нових міжконтинентальних ракет.

"У нас за планом йдуть роботи за іншими системами: по міжконтинентальній балістичній ракеті підвищеної потужності "Сармат", гіперзвуковій ракеті "Циркон" наземного і морського базування, по безпілотному підводному апарату міжконтинентальної дальності "Посейдон", по крилатій ракеті з ядерною силовою установкою "Буревісник", - сказав президент РФ

Нагадаємо, раніше на прес-конференції Путін заявив, що "споконвічно російські території" при створенні СРСР були передані Україні. Зокрема, він заявив, що все "Причорномор'я, західні землі були передані Україні" з дивним формулюванням для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні, тому що Україна була сільською територією".

У міністерстві закордонних справ України засудили заяви Путіна.



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