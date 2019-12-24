Так называемое правительство Крыма решило изъять земельные участки площадью 7,3 га для строительства дороги Керчь – Новоотрадное. Данная дорога проходит под железнодорожным подходом к Керченскому мосту.

Об этом сообщает Крыминформ, передает Флот2017.

«Изъять для государственных нужд в целях строительства нового участка автомобильной дороги Керчь – Чистополье — Новоотрадное на участке пересечения с железнодорожным подходом к мосту через Керченский пролив земельные участки, расположенные на территории Ленинского района Республики Крым», — говорится в документе.

Дорога позволит соединить северную часть Керчи с поселком Багерово.

Подрядчиком выступает ООО «ДСК». Строительство ведется с лета текущего года и должно завершится 25 декабря. Стоимость работ составляет 139,1 млн рублей. Протяженность участка составляет 3,15 километра.