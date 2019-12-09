До Чорного моря увійшов російський крейсер

19:01 24.12.2019  

Ракетний крейсер “Маршал Устинов” Північного флоту ВМФ Росії пройшов Босфор у напрямку Чорного моря.

Про це повідомив турецький спотер Yörük Işık у себе на каналі в Twitter, передає Український мілітарний портал.

Мета заходу крейсеру до Чорного моря не відома, як і те, скільки він перебуватиме тут.

Крейсер “Маршал Устинов” (055) відноситься до ракетних кораблів проекту 1164 “Атлант”, які будувалися у СРСР впродовж 1976-1991 років на “Заводі ім. 61 комунара” (зараз – “Миколаївський суднобудівний завод”) в Миколаєві.

В складі Чорноморського флоту ВМФ Росії вже перебуває один однотипний крейсер – “Москва”, що є флагманом російського морського угрупування на теренах Чорного моря.

[Ракетний крейсер Маршал Устинов (055) під час переходу Босфору] Ракетний крейсер “Маршал Устинов” (055) під час переходу Босфору Фото: Yörük Işık

Короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 11 380 тонн
Довжина: 186 метрів
Ширина: 20,8 метрів
Максимальна швидкість: 34 вузли
Екіпаж: 510 осіб

Озброєння кораблів цього проекту:

16 пускових установок ракет П-1000 “Вулкан”
8 пускових для ЗРК С-300Ф “Форт”
артилерійська установка АК-130
шість зенітних АУ АК-630
дві ЗРК “Оса-МА”
дві РБУ-6000
два п’ятитрубних 533-мм торпедних апарати

Авіакрило: гелікоптер Ка-27

“Маршал Устинов” (055) було закладено 5 жовтня 1978 року на стапелі Миколаївського суднобудівного заводу імені 61 комунара під найменуванням «Адмірал Флоту Лобов». 25 лютого 1982 року судно було спущено на воду, а 15 вересня 1986 стало в стрій. 5 листопада того ж року крейсер було включено в склад Північного флоту ВМФ Росії.



Ще на цю тему:

17:30 19.12.2019
Збитки від пожежі на кораблі «Адмірал Кузнецов» склали півтора мільярда доларів
17:15 19.12.2019
В США заявили, что знают, какие задачи выполняют российские подлодки в Средиземном море
13:45 19.12.2019
ВМФ России получит в 2019 году пять кораблей с "Калибрами"
12:45 18.12.2019
США і Канада стежать за розвідувальним кораблем РФ, який здійснював "хаотичні маневри"
14:15 17.12.2019
В Средиземном море начались совместные учения России и Сирии
12:15 17.12.2019
Розвідувальний корабель РФ здійснює небезпечні маневри біля узбережжя США - CNN
08:00 17.12.2019
Многострадальный российский авианосец решили отремонтировать
11:15 13.12.2019
Пожарные ликвидировали открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" / Фото
21:10 09.12.2019
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
18:00 09.12.2019
Плавмастерская Балтийского флота пополняет запасы на Кипре
12:00 09.12.2019
Российский военный корабль заблокировали в территориальных водах Панамы
09:45 09.12.2019
МО России судится с судостроительным заводом из-за нарушения сроков сдачи "Каракуртов"
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
Всі новини країни
Армения Армения
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
13:15 23.12.2019
Мін'юст Греції санкціонував екстрадицію російського хакера Винника до США
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 23.12.2019
ЮВО: Российские военные в Южной Осетии приступили к занятиям по новой системе обучения
11:30 23.12.2019
В Тбилиси встретятся главы МИД Грузии, Турции и Азербайджана
10:45 20.12.2019
У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
19:15 19.12.2019
Крупнейшим импортным рынком для Грузии по-прежнему остается Турция
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
17:45 23.12.2019
Молдова перед виборами президента отримає кредит від Росії
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
16:45 18.12.2019
ЄСПЛ зобов’язав Молдову виплатити 6 тис. євро мешканці Кишинева через шум у ресторані
Всі новини країни
Россия Россия
09:45 25.12.2019
ЮВО: В 2020 году военнослужащим округа примут участие в 15 международных учениях
08:45 25.12.2019
В России завод сорвал контракт на производство военных самолетов
08:30 25.12.2019
В России заявили о готовности построить трубоукладчик для “Северного потока-2”
20:30 24.12.2019
Nord Stream 2 “забуксував” на останніх 160 кілометрах - РФ шукає спосіб завершити будівництво
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
09:15 25.12.2019
На півдні Туреччини через сильні опади та селі скасували навчання в школах / Фото
15:45 24.12.2019
Туреччина тримає бізнесмена у в'язниці, незважаючи на заклик ЄСПЛ про його звільнення
14:45 24.12.2019
Ердоган про загострення в Сирії: міграційна криза в Європі може повторитися
19:15 23.12.2019
Понад 80 тисяч мігрантів з Сирії прямують до Туреччини
Всі новини країни
Украина Украина
09:30 25.12.2019
В Севастополе осудили бывших военнослужащих за хищение имущества Минобороны РФ
09:00 25.12.2019
Определен подрядчик обслуживания железнодорожной части Керченского моста
08:00 25.12.2019
Укроборонпром передав Збройним силам партію з 12 бронетранспортерів
20:59 24.12.2019
Адвокати збираються оскаржити в ЄСПЛ та ООН на вирок сімферопольській групі «Хізб ут-Тахрір»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд