Ракетний крейсер “Маршал Устинов” Північного флоту ВМФ Росії пройшов Босфор у напрямку Чорного моря.

Про це повідомив турецький спотер Yörük Işık у себе на каналі в Twitter, передає Український мілітарний портал.

Мета заходу крейсеру до Чорного моря не відома, як і те, скільки він перебуватиме тут.

Крейсер “Маршал Устинов” (055) відноситься до ракетних кораблів проекту 1164 “Атлант”, які будувалися у СРСР впродовж 1976-1991 років на “Заводі ім. 61 комунара” (зараз – “Миколаївський суднобудівний завод”) в Миколаєві.

В складі Чорноморського флоту ВМФ Росії вже перебуває один однотипний крейсер – “Москва”, що є флагманом російського морського угрупування на теренах Чорного моря.

[Ракетний крейсер Маршал Устинов (055) під час переходу Босфору] Ракетний крейсер “Маршал Устинов” (055) під час переходу Босфору Фото: Yörük Işık

Короткі технічні характеристики:

Водотоннажність: 11 380 тонн

Довжина: 186 метрів

Ширина: 20,8 метрів

Максимальна швидкість: 34 вузли

Екіпаж: 510 осіб

Озброєння кораблів цього проекту:

16 пускових установок ракет П-1000 “Вулкан”

8 пускових для ЗРК С-300Ф “Форт”

артилерійська установка АК-130

шість зенітних АУ АК-630

дві ЗРК “Оса-МА”

дві РБУ-6000

два п’ятитрубних 533-мм торпедних апарати

Авіакрило: гелікоптер Ка-27

“Маршал Устинов” (055) було закладено 5 жовтня 1978 року на стапелі Миколаївського суднобудівного заводу імені 61 комунара під найменуванням «Адмірал Флоту Лобов». 25 лютого 1982 року судно було спущено на воду, а 15 вересня 1986 стало в стрій. 5 листопада того ж року крейсер було включено в склад Північного флоту ВМФ Росії.