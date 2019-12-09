До Чорного моря увійшов російський крейсер
|19:01 24.12.2019
Ракетний крейсер “Маршал Устинов” Північного флоту ВМФ Росії пройшов Босфор у напрямку Чорного моря.
Про це повідомив турецький спотер Yörük Işık у себе на каналі в Twitter, передає Український мілітарний портал.
Мета заходу крейсеру до Чорного моря не відома, як і те, скільки він перебуватиме тут.
Крейсер “Маршал Устинов” (055) відноситься до ракетних кораблів проекту 1164 “Атлант”, які будувалися у СРСР впродовж 1976-1991 років на “Заводі ім. 61 комунара” (зараз – “Миколаївський суднобудівний завод”) в Миколаєві.
В складі Чорноморського флоту ВМФ Росії вже перебуває один однотипний крейсер – “Москва”, що є флагманом російського морського угрупування на теренах Чорного моря.
[Ракетний крейсер Маршал Устинов (055) під час переходу Босфору] Ракетний крейсер “Маршал Устинов” (055) під час переходу Босфору Фото: Yörük Işık
Короткі технічні характеристики:
Водотоннажність: 11 380 тонн
Довжина: 186 метрів
Ширина: 20,8 метрів
Максимальна швидкість: 34 вузли
Екіпаж: 510 осіб
Озброєння кораблів цього проекту:
16 пускових установок ракет П-1000 “Вулкан”
8 пускових для ЗРК С-300Ф “Форт”
артилерійська установка АК-130
шість зенітних АУ АК-630
дві ЗРК “Оса-МА”
дві РБУ-6000
два п’ятитрубних 533-мм торпедних апарати
Авіакрило: гелікоптер Ка-27
“Маршал Устинов” (055) було закладено 5 жовтня 1978 року на стапелі Миколаївського суднобудівного заводу імені 61 комунара під найменуванням «Адмірал Флоту Лобов». 25 лютого 1982 року судно було спущено на воду, а 15 вересня 1986 стало в стрій. 5 листопада того ж року крейсер було включено в склад Північного флоту ВМФ Росії.
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