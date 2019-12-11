Президент Росії Володимир Путін посилює поглинання Криму. Відкриття велетенського мосту для залізничного руху – новий крок, яким він ставить Україну перед фактом.

Як пише Der Spiegel, для України, ЄС і США анексія Криму російськими військами – це грубе порушення міжнародного закону, повідомляє УНІАН.

Кремль, з іншого боку, називає поглинання чорноморського півострова простим «поверненням додому». І цей процес буде продовжуватися тепер ще й за допомогою потягів. Путін символічно запустив залізничний рух по горезвісному кримському мосту, який сполучає російський Таманський півострів з українським містом Керч.

Україна ж зі свого боку зупинила рух потягів, відкладаючи відновлення на майбутнє. Шість років минуло після того, як Росія анексувала Крим, який і зараз належить Україні, згідно з міжнародними законами.

Але Москва продовжує інтеграцію чужої території. Видання нагадує, що Росія витратила на горезвісний міст протяжністю 19 кілометрів 3,3 мільярди доларів. Будівництвом займалася компанія «Стройгазмонтаж», яка належить олігарху Аркадію Ротенбергу, другу юності російського президента. У світі критикували будівництво мосту.

В Держдепартаменті наголосили, що уряд України не давав на це дозвіл. А Лондон вказував на будівництво як на ще один приклад небезпечної поведінки Росії. Київ же подав у суд.

«Володимир Зеленський, який став президентом України в травні, обіцяв повернути півострів. Але ця мета здається все більше нереалістичною. Кремль створює факти, які все більше форсують інтеграцію Криму в РФ», - йдеться в статті.

Відкриття кримського мосту для залізничного руху стало лише черговим прикладом цього. Йдеться не так про збільшення потоку туристів, як про поліпшення товарообігу між окупованим півостровом й Росією. Таким чином, Москва буде ставати для місцевих жителів все ближче, а Київ – все далі.



