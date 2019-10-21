Сьогодні, 24 грудня, гелікоптер Super Puma Н225 приземлився в столичному аеропорті Жуляни. Він прилетів із Франції в Україну в рамках договору між МВС і компанією Airbus та поповнив авіапарк Єдиної авіаційної системи МВС.

Після проведення необхідних процедур гвинтокрил передадуть в Національна гвардія України, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці МВС у Facebook.

Як відзначили у МВС, саме ця модель володіє найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності в категорії 11-тонних двигунових машин. До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох гелікоптерів H125 для Державної прикордонної служби України.

Гвинтокрил Н225 здійснив переліт за маршрутом: Маріньян (Франція) – Лінз (Австрія) – Сібул (Румунія) – Брашов (Румунія) – Київ (Жуляни). Пілотування виконували українські пілоти з Нацгвардії спільно з французьким спеціалістом. Під час перельоту гвардійці отримали практичний досвід польотів міжнародними повітряними авіалініями.

Крім того, упродовж 2020 року планується поставка в Україну ще 10 гелікоптерів.

Загалом з початку контракту з французькою компанією до України прибуло 5 вертольотів. Три вже передано на потреби ДСНС України, ще два - для Національної гвардії.

Нагадаємо, у 2020 році МВС отримає ще 10 гвинтокрилів Airbus.

Додамо, що всього МВС отримає 55 гелікоптерів для Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.