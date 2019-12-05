Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи .



Відповідний указ №943/2019 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Главком.



«Призначити Тарасюка Бориса Івановича постійним представником України при Раді Європи», – йдеться в указі.



70-річний дипломат Борис Тарасюк входив до складу Верховної Ради 4-го, 5-го, 6-го, 7-го і 8-го скликань. Як депутат фракції «Батьківщина» 8-го скликання обіймав посаду голови Комітету у закордонних справах, голови підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю дипломатичної служби. Також Тарасюк керував групою міжпарламентських зв'язків з Туреччиною і входив до складу груп, відповідальних за зв'язки з Нідерландами, Грузією, Молдовою і Литвою. Очолював депутатську групу з міжпарламентських зв'язків з Польщею, однак подав у відставку в липні 2016 року через незгоди з польським законом «Про Інститут національної пам'яті», а також входив до складу групи зі зв'язків з Угорщиною.



Також Борис Тарасюк працював міністром закордонних справ за президентства Леоніда Кучми і Віктора Ющенка.



Раніше посаду представника України при Раді Європи займав Дмитро Кулеба, який був відкликаний для консультацій 25 червня, після того, як делегації Росії дозволили повернутися в ПАРЄ. Кулеба наразі займає посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.



Також сьогодні Зеленський звільнив голів Закарпатської та Львівської ОДА, яких призначив на початку липня.



Крім того, у понеділок Зеленський призначив 49 суддів.