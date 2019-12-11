На Донеччині припинили діяльність незаконного каналу з постачання техніки з окупованого Криму через Росію до регіональних філій Укрзалізниці на суму понад 100 млн грн.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області співробітниками головного Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під час розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) виявлено незаконний канал постачання на територію України товарів для регіональних філій Укрзалізниці. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2019 років посадові особи комерційних підприємств, розташованих на території України, через Російську Федерацію під виглядом власного виробництва постачали до регіональних філій Укрзалізниці вживані та виготовлені майже 10 років тому електротехнічні прилади та механізми, вироблені на території анексованої Автономної республіки Крим”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вказана незаконна діяльність здійснювалась у період дії заборони на ввезення зазначеної групи товарів для імпорту в Україну з території РФ.

“Вартість незаконно імпортованої техніки склала понад 100 млн грн. У ході санкціонованих слідчим суддею обшуків складських, жилих та офісних приміщеннях, розташованих в Донецькій та Київській областях виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників, електроенергетичне обладнання та спеціальне устаткування для зміни його маркування, а також електронні носії інформації та інше”, — зазначили в пресслужбі.

Повідомляється, що орієнтовна вартість вилучених контрафактних товарів понад 5 млн грн.

Наразі проводяться слідчі розшукові дії, направлені на притягнення винних осіб до відповідальності.