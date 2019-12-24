Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
|17:46 24.12.2019
|Греция
Європейська комісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
"Комісія стурбована складною ситуацією для неповнолітніх без супроводу дорослих в Греції і підтримує тісні контакти з грецькими властями, особливо в тому, що стосується ситуації на сильно переповнених островах", - сказав представник прес-служби.
"Зокрема, що стосується понад 5000 неповнолітніх без супроводу, Комісія неодноразово закликала держави-члени продовжувати переселення з Греції на добровільних засадах за рахунок коштів, наданих Комісією", - додав представник.
Раніше партія "Зелених" Німеччини закликала правлячу коаліцію прийняти дітей з таборів мігрантів і біженців в Греції. Лідер Партії Зелених Роберт Хабек заявив, що діти живуть в нестерпних умовах.
За даними Європейського Союзу, на островах Лесбос, Хіос, Самос, Лерос і Кос зареєстровано майже 2000 дітей без супроводу дорослих. По всій країні їх було 5276 станом на листопад.
Ще на цю тему:
Греція очікує на прибуття 100 тисяч нових мігрантів у 2020 році
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
ЕС должен выполнить обязательства в сфере миграции
Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами, семеро загиблих
У Греції затримали сирійських мігрантів, що видавали себе за волейбольну команду з України
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців