МЗС Польщі і Румунії засудили відкриття залізничного сполучення між РФ і Кримом
|17:15 24.12.2019
|Крым
Міністерства закордонних справ Польщі і Румунії засудили відкриття Росією залізничного сполучення до окупованого Криму через Керченську протоку.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви розміщені у Twitter міністерств двох країн.
У Twitter МЗС Польщі поширило заяву Євросоюзу, у якій йдеться, що залізничне сполучення материкової Росії з окупованим Кримом є ще одним порушенням українського суверенітету Росією та продовженням примусової інтеграції незаконно анексованого Криму.
"Роблячи це, Москва знову підтверджує адекватність рішучої позиції ЄС, в тому числі щодо запроваджених санкцій. Польща не визнає незаконної анексії Криму", - йдеться у повідомленні польського міністерства.
Своєю чергою МЗС Румунії заявило, що будівництво залізничного маршруту між материковою частиною Росії і Кримом через Керченський міст підтверджує триваюче порушення Росією міжнародного права.
"Румунія знову заявляє про свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
23 грудня президент Росії Владімір Путін залізницею відправився на рейковому автобусі з Керчі в Тамань, запустивши таким чином залізничне сполучення з окупованим півостровом.
В Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.
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