У політв’язня українця Андрія Коломійця знову погіршився стан здоров’я

17:01 24.12.2019   Крым

У громадянина України Андрія Коломійця, засудженого в Криму за участь у подіях на Майдані, погіршився стан здоров’я.

Це стало відомим після його побачення з дружиною.

20 грудня 2019 у Коломійця в колонії Краснодарського краю, де він відбуває незаконне покарання, сталося коротке побачення з Галиною Коломієць. Подружжя спілкувалося через скло за допомогою телефонної слухавки.

Жінка розповіла Кримській правозахисній групі, що Андрій вкрай схуд, має нездоровий вигляд, у нього лопнули судини в очах. За словами Галини, Коломієць знову потерпає від сильного головного болю, жінка припускає, що у нього підвищений тиск.

«Після нового року хочу сама сходити до лікаря у медсанчастину й зажадати аналізи та його діагноз, побачимо, що він мені відповість», – розповіла Галина Коломієць.

За інформацією дружини українця, з 12 до 14 січня 2020 року у них з Андрієм заплановано тривале побачення у колонії.

Нагадаємо, Андрія Коломійця, мешканця Київської області, 1993 року народження, 10 червня 2016 року визнали винним і засудили до покарання у формі 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Його звинуватили у замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу «Беркут» під час подій на майдані в Києві за статтями 105 і 30 КК РФ, а також за ст. 228 за зберігання наркотичних речовин. Українця затримали на території Кабардино-Балкарії, а пізніше перевезли до Криму. Правозахисники заявили, що справу цілком сфабриковано й політично умотивовано. Генпрокуратура України спростувала участь Андрія Коломійця в атаках на «Беркут». 

Попри молодий вік, Андрій Коломієць страждає на декілька хронічних захворювань. Внаслідок перенесених тортур і частого перебування у ШІЗО він потерпає від головного болю, підвищеного тиску, псоріазу, болю у шлунку.

Після ухвалення вироку Коломієць був вивезений до виправної колонії № 14 Краснодарського краю. Адреса колонії: 350039 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 58.



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