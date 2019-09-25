Виконком Олімпійського комітету Росії (ОКР) одноголосно підтримав рішення наглядової ради Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) не погоджуватися з санкціями Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Про це повідомляє кореспондент федерального агентства ТАСС, пише УНН.

Виконком ОКР проходить в Москві.

Виконком WADA 9 грудня ухвалила рішення застосувати ряд санкцій відносно російського спорту, зокрема позбавити на чотири роки спортсменів країни можливості виступати на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу під прапором Росії і заборонити проводити на території РФ великі міжнародні турніри (чемпіонати світу та Олімпіади). Згідно з рішенням виконкому, російським держслужбовцям, керівникам ОКР і Паралімпійського комітету Росії заборонено відвідувати великі спортивні заходи, займати посади в міжнародних спортивних організаціях. Чотирирічні санкції передбачають заборону Росії подавати заявки на проведення великих турнірів, в числі яких Олімпіада і Паралімпіада 2032 року.

Наглядова рада РУСАДА 19 грудня рекомендував раді засновників РУСАДА не погодитися з санкціями WADA. Рішення про незгоду з санкціями до 30 грудня буде відправлено в WADA, яке подасть повідомлення про суперечку до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Рішення CAS можна буде опротестувати в Федеральному суді Швейцарії, в зв’язку з чим в WADA не виключили, що санкції щодо Росії вступлять в силу після Олімпіади-2020 — в такому випадку рішення виконкому організації поширяться на Ігри-2024.