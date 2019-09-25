Олімпійський комітет Росії підтримав рішення РУСАДА не погодитися з санкціями WADA
|16:41 24.12.2019
|Россия
Виконком Олімпійського комітету Росії (ОКР) одноголосно підтримав рішення наглядової ради Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) не погоджуватися з санкціями Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
Про це повідомляє кореспондент федерального агентства ТАСС, пише УНН.
Виконком ОКР проходить в Москві.
Виконком WADA 9 грудня ухвалила рішення застосувати ряд санкцій відносно російського спорту, зокрема позбавити на чотири роки спортсменів країни можливості виступати на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу під прапором Росії і заборонити проводити на території РФ великі міжнародні турніри (чемпіонати світу та Олімпіади). Згідно з рішенням виконкому, російським держслужбовцям, керівникам ОКР і Паралімпійського комітету Росії заборонено відвідувати великі спортивні заходи, займати посади в міжнародних спортивних організаціях. Чотирирічні санкції передбачають заборону Росії подавати заявки на проведення великих турнірів, в числі яких Олімпіада і Паралімпіада 2032 року.
Наглядова рада РУСАДА 19 грудня рекомендував раді засновників РУСАДА не погодитися з санкціями WADA. Рішення про незгоду з санкціями до 30 грудня буде відправлено в WADA, яке подасть повідомлення про суперечку до Спортивного арбітражного суду (CAS).
Рішення CAS можна буде опротестувати в Федеральному суді Швейцарії, в зв’язку з чим в WADA не виключили, що санкції щодо Росії вступлять в силу після Олімпіади-2020 — в такому випадку рішення виконкому організації поширяться на Ігри-2024.
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