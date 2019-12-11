Начальник поезда «Санкт-Петербург — Севастополь» и гендиректор компании перевозчика опоздали на свой первый рейс из Питера в оккупированный Севастополь. Виновником «ЧП» стал президент РФ В.Путин.

Перед отправкой первого рейса в оккупированный Крым на вокзале в Петербурге была организована торжественная церемония. Президент страны-агрессора наблюдал церемонию по видеосвязи, сообщает Флот2017.

В процессе церемонии на платформе начальник поезда Александр Калеущенко и гендиректор компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов поздравили В.Путина с открытием железнодорожного движения на Керченском мосту.

Далее события стали развиваться стремительно. Ганов произнес речь, пожелал каждому пассажиру испытать незабываемые эмоции. После этого начальник поезда объявил о завершившейся посадке и доложил, что все сотрудники на местах.

В этот момент и начальнику поезда и гендиректору компании-перевозчика надо было бы откозырять и прыгнуть в вагон, но служебное подобострастие и «стойка навытяжку» не дали шанса отвернуться от Путина. В итоге поезд за спинами чиновников тронулся и уехал без начальства.

В этот момент, во избежание обострения «ЧП» Путин дал команду — «Догоняйте».

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Начальник поезда Александр Калеущенко доехал до новгородской Угловки на «Сапсане», там 50 минут подождал свой поезд. Стоянка крымского состава на станции всего минута.

По словам отставшего, опозданий начальников поездов на свои рейсы не было семь лет. Надо отметить, что у «Сапсана» на Угловке остановки в расписании нет.

На вопрос журналиста – почему не сказали прямо Путину о необходимости заканчивать церемонию — Александр Калеущенко заявил: «Нет, мы действуем строго по регламенту. Когда президент сказал «догоняйте», стало понятно… что надо делать».