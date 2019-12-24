Торгово-промислова палата України (ТПП) припиняє видавати сертифікати на напої під назвою коньяк, арманьяк, граппа, бренді і херес в зв'язку із закінченням терміну перехідного періоду після підписання Угоди про Зону вільної торгівлі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті ТПП.

Відповідно до додатка 3 регламенту Європейського парламенту та Ради, країнами походження, які можуть використовувати назву коньяк, арманьяк, граппа, бренді де херес, визначені відповідно Франція, Італія й Іспанія.

"Враховуючи, що в Україні закінчився перехідний період після підписання Угоди про ЗВТ, ТПП України припиняє видавати сертифікати на напої під назвою коньяк, арманьяк, граппа, бренді та херес", – сказав віцепрезидент ТПП Михайло Непран.

Віднині з України експортуватиметься вино ігристе та бренді, відповідно до кодів класифікації зовнішньоекономічної діяльності.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень", ухвалений парламентом.

Цей законопроект є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію. Він повинен забезпечити захист іноземних географічних зазначень та створити підстави для створення таких зазначень в Україні.

Географічне зазначення - це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані із його географічним походженням.

Приклади зареєстрованих географічних зазначень - пармезан, фета, коньяк, шампанське. Наприклад, напій може називатися "коньяком", якщо він виготовлений у французькій провінції Cognac. Міцні напої інших країн, вироблені за подібною технологією, мають продаватися під назвою "бренді".

Під назвами "коньяк", "шампанське", "пармезан" тощо в Україні продаються товари, які виготовлені за межами традиційного місця походження цих продуктів. Тобто покупця вводять в оману. "Шампанське" правильно називати "ігристе вино".