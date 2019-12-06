Якими винятками в санкційному пакеті США проти «Північного потоку-2» може скористатися Кремль – американські експерти

15:30 24.12.2019   Россия

Санкції, закріплені в оборонному бюджеті США на 2020 рік, увійшли в силу миттєво після його підписання президентом Трампом 20-го грудня.

Навіть не чекаючи затвердження закону президентом, швейцарська компанія Allseas, яка займається укладанням «Північного потоку-2», припинила роботи, повідомляє Голос Америки.

Санкції проти суден, які беруть участь у проектах Північний потік-2 та Турецький потік вже охрестили «драконівськими» та такими, які безумовно сповільнять чи навіть зупинять завершення обох проектів. Втім, попереджає юристка-міжнародниця Анні Фролік, санкції є дуже вузькими та мають чимало винятків:

«Є кілька винятків для деяких видів робіт, на які санкції не розповсюджуватимуться, і це чітко прописано у цьому законі. Наприклад, дозволено проводити роботи, пов’язані із забезпеченням безпеки трубопроводу, членів екіпажу суден, можна ремонтувати та обслуговувати судна, а також доставляти товари на ці проекти».

Один з важливих винятків – випадки, коли йдеться про небезпеку для довкілля. Цією шпариною може легко скористатись Кремль, каже колишній координатор Держдепартаменту США з питань санкцій Деніел Фрід:

«Росіяни можуть використати власні технології і прокласти неякісні труби, знаючи, що пізніше вони зможуть використати екологічний виняток, щоб їх переробили з використанням вже західних технологій».

Крім того, Президент США може звільнити компанії від санкцій, якщо він вирішить, що це в національних інтересах США.

«Ми не знаємо, як президент буде використовувати це положення закону про національну безпеку. Якась компанія може доведе, що для неї має буде зроблений виняток з міркувань національної безпеки. Звичайно політично це може бути складно зробити виняток, але такі речі не зупиняли президента раніше», - попереджає колишній заступник Держсекретаря з питань енергетики Річард Морнінґстар.

За кілька років, поки точаться геополітичні бої навколо Північного потоку-2, зауважує Анні Фролік, задіяні в проекті компанії мали достатньо часу, щоб підготуватися до санкцій:

«Це проект був в центрі жвавих дискусій. Компанії в нафтовій та газовій галузях скоріш за все врахували ці фактори, приймаючи бізнес-рішення та рахуючи свої ризики. Скоріш за все вони вже зробили певні кроки, щоб змінити ведення бізнесу, в очікуванні введення санкцій проти цих проектів. З цієї причини я не думаю, що санкції будуть мати суттєвий вплив на ці проекти».

Зупинять чи ні введені США санкції завершення Північного потоку-2, так чи інакше – США повинні йти далі, щоб приборкати агресивну поведінку Кремля, каже Деніел Фрід:

«У переслідуванні цієї похвальної мети – зупинити Північний потік-2 – питання в тому, чи правильним є шлях запровадження санкцій проти західних компаній. Я думаю, німецький уряд зробив помилку, підтримавши Північний потік-2. Вони були не праві. Але це не означає, що німці – це проблема. Росіяни, Кремль – ось де проблема. Їх агресія, їх використання енергії в якості інструменту тиску. Тому проблема з цим законом у тому, що він направлений проти Німеччини, у той час, як справжніми мішенями мають бути росіяни»

В якості альтернативи чи додатку до санкцій, передбаченим оборонним бюджетом США, Фрід пропонує розробити так звані умовні санкції – обмеження безпосередньо проти Газпрому у разі порушення ним своїх зобов’язань. Серед цих санкцій – перекриття джерел фінансування, обмеження на випуск нових облігацій та обмеження, які унеможливлять розвідку покладів корисних копалин.



Ще на цю тему:

08:30 25.12.2019
В России заявили о готовности построить трубоукладчик для “Северного потока-2”
15:45 18.12.2019
У Кремлі санкції проти "Північного потоку-2" назвали порушенням міжнародного права
13:30 13.12.2019
В ЄС пояснили своє рішення щодо продовження санкцій проти Росії
10:15 13.12.2019
Європейська рада вирішила продовжити санкції проти Росії
15:45 12.12.2019
Берлін відреагував на санкції США проти Nord Stream 2
15:45 10.12.2019
Конгрес США не вписав в санкції держборг Росії
12:45 10.12.2019
В оборонний бюджет США заклали санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"
21:25 09.12.2019
Деякі актуальні роздуми на тему міжнародних санкцій щодо Росії - Олег Бєлоколос, експерт
11:00 09.12.2019
США включили в проєкт оборонного бюджету санкції проти «Північного потоку-2»
20:30 06.12.2019
В Єврокомісії заявили про послідовний підхід щодо санкцій проти РФ
11:45 06.12.2019
Санкції в дії: у Сінгапурі за борги арештували російське судно
09:45 06.12.2019
США ввели нові санкції проти РФ: у списку – компанії, пов'язані з кібербезпекою
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
Всі новини країни
Армения Армения
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
13:15 23.12.2019
Мін'юст Греції санкціонував екстрадицію російського хакера Винника до США
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 23.12.2019
ЮВО: Российские военные в Южной Осетии приступили к занятиям по новой системе обучения
11:30 23.12.2019
В Тбилиси встретятся главы МИД Грузии, Турции и Азербайджана
10:45 20.12.2019
У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
19:15 19.12.2019
Крупнейшим импортным рынком для Грузии по-прежнему остается Турция
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
17:45 23.12.2019
Молдова перед виборами президента отримає кредит від Росії
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
16:45 18.12.2019
ЄСПЛ зобов’язав Молдову виплатити 6 тис. євро мешканці Кишинева через шум у ресторані
Всі новини країни
Россия Россия
09:45 25.12.2019
ЮВО: В 2020 году военнослужащим округа примут участие в 15 международных учениях
08:45 25.12.2019
В России завод сорвал контракт на производство военных самолетов
08:30 25.12.2019
В России заявили о готовности построить трубоукладчик для “Северного потока-2”
20:30 24.12.2019
Nord Stream 2 “забуксував” на останніх 160 кілометрах - РФ шукає спосіб завершити будівництво
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
09:15 25.12.2019
На півдні Туреччини через сильні опади та селі скасували навчання в школах / Фото
15:45 24.12.2019
Туреччина тримає бізнесмена у в'язниці, незважаючи на заклик ЄСПЛ про його звільнення
14:45 24.12.2019
Ердоган про загострення в Сирії: міграційна криза в Європі може повторитися
19:15 23.12.2019
Понад 80 тисяч мігрантів з Сирії прямують до Туреччини
Всі новини країни
Украина Украина
09:30 25.12.2019
В Севастополе осудили бывших военнослужащих за хищение имущества Минобороны РФ
09:00 25.12.2019
Определен подрядчик обслуживания железнодорожной части Керченского моста
08:00 25.12.2019
Укроборонпром передав Збройним силам партію з 12 бронетранспортерів
20:59 24.12.2019
Адвокати збираються оскаржити в ЄСПЛ та ООН на вирок сімферопольській групі «Хізб ут-Тахрір»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд