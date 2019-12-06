Санкції, закріплені в оборонному бюджеті США на 2020 рік, увійшли в силу миттєво після його підписання президентом Трампом 20-го грудня.

Навіть не чекаючи затвердження закону президентом, швейцарська компанія Allseas, яка займається укладанням «Північного потоку-2», припинила роботи, повідомляє Голос Америки.

Санкції проти суден, які беруть участь у проектах Північний потік-2 та Турецький потік вже охрестили «драконівськими» та такими, які безумовно сповільнять чи навіть зупинять завершення обох проектів. Втім, попереджає юристка-міжнародниця Анні Фролік, санкції є дуже вузькими та мають чимало винятків:

«Є кілька винятків для деяких видів робіт, на які санкції не розповсюджуватимуться, і це чітко прописано у цьому законі. Наприклад, дозволено проводити роботи, пов’язані із забезпеченням безпеки трубопроводу, членів екіпажу суден, можна ремонтувати та обслуговувати судна, а також доставляти товари на ці проекти».

Один з важливих винятків – випадки, коли йдеться про небезпеку для довкілля. Цією шпариною може легко скористатись Кремль, каже колишній координатор Держдепартаменту США з питань санкцій Деніел Фрід:

«Росіяни можуть використати власні технології і прокласти неякісні труби, знаючи, що пізніше вони зможуть використати екологічний виняток, щоб їх переробили з використанням вже західних технологій».

Крім того, Президент США може звільнити компанії від санкцій, якщо він вирішить, що це в національних інтересах США.

«Ми не знаємо, як президент буде використовувати це положення закону про національну безпеку. Якась компанія може доведе, що для неї має буде зроблений виняток з міркувань національної безпеки. Звичайно політично це може бути складно зробити виняток, але такі речі не зупиняли президента раніше», - попереджає колишній заступник Держсекретаря з питань енергетики Річард Морнінґстар.

За кілька років, поки точаться геополітичні бої навколо Північного потоку-2, зауважує Анні Фролік, задіяні в проекті компанії мали достатньо часу, щоб підготуватися до санкцій:

«Це проект був в центрі жвавих дискусій. Компанії в нафтовій та газовій галузях скоріш за все врахували ці фактори, приймаючи бізнес-рішення та рахуючи свої ризики. Скоріш за все вони вже зробили певні кроки, щоб змінити ведення бізнесу, в очікуванні введення санкцій проти цих проектів. З цієї причини я не думаю, що санкції будуть мати суттєвий вплив на ці проекти».

Зупинять чи ні введені США санкції завершення Північного потоку-2, так чи інакше – США повинні йти далі, щоб приборкати агресивну поведінку Кремля, каже Деніел Фрід:

«У переслідуванні цієї похвальної мети – зупинити Північний потік-2 – питання в тому, чи правильним є шлях запровадження санкцій проти західних компаній. Я думаю, німецький уряд зробив помилку, підтримавши Північний потік-2. Вони були не праві. Але це не означає, що німці – це проблема. Росіяни, Кремль – ось де проблема. Їх агресія, їх використання енергії в якості інструменту тиску. Тому проблема з цим законом у тому, що він направлений проти Німеччини, у той час, як справжніми мішенями мають бути росіяни»

В якості альтернативи чи додатку до санкцій, передбаченим оборонним бюджетом США, Фрід пропонує розробити так звані умовні санкції – обмеження безпосередньо проти Газпрому у разі порушення ним своїх зобов’язань. Серед цих санкцій – перекриття джерел фінансування, обмеження на випуск нових облігацій та обмеження, які унеможливлять розвідку покладів корисних копалин.