Одесский аэропорт со среды переводит в новый терминал еще пять авиакомпаний

15:15 24.12.2019   Украина

Международный аэропорт Одесса объявил о переводе со среды, 25 декабря в новый пассажирский терминал обслуживание рейсов авиакомпаний Onur Air, Austrian Airlines, "Белавиа", LOT и МАУ.

Об этом со ссылкой на сообщение воздушной гавани информирует ЦТС.

В администрации аэропорта указали, с каких именно рейсов стартует обслуживание в новом терминале:

Onur Air - начиная с рейса PS787 Одесса-Стамбул;

Austrian Airlines - начиная с рейса OS620 Одесса-Вена;

"Белавиа" - начиная с рейса B2850 Одесса-Минск;

LOT - начиная с рейсов LO768, LO770 Одесса-Варшава;

МАУ - начиная с рейса PS787 Одесса - Тель-Авив.

В связи с изменениями, пассажиров просят заблаговременно приезжать в аэропорт.



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