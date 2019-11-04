Одесский аэропорт со среды переводит в новый терминал еще пять авиакомпаний
|15:15 24.12.2019
|Украина
Международный аэропорт Одесса объявил о переводе со среды, 25 декабря в новый пассажирский терминал обслуживание рейсов авиакомпаний Onur Air, Austrian Airlines, "Белавиа", LOT и МАУ.
Об этом со ссылкой на сообщение воздушной гавани информирует ЦТС.
В администрации аэропорта указали, с каких именно рейсов стартует обслуживание в новом терминале:
Onur Air - начиная с рейса PS787 Одесса-Стамбул;
Austrian Airlines - начиная с рейса OS620 Одесса-Вена;
"Белавиа" - начиная с рейса B2850 Одесса-Минск;
LOT - начиная с рейсов LO768, LO770 Одесса-Варшава;
МАУ - начиная с рейса PS787 Одесса - Тель-Авив.
В связи с изменениями, пассажиров просят заблаговременно приезжать в аэропорт.
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