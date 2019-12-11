Верховний суд РФ зменшив термін ув'язнення фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір»
|15:01 24.12.2019
|Крым
Верховний суд РФ змінив вирок Північно-Кавказького окружного військового суду всім фігурантам справи «першої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір». Усім їм скоротили термін ув'язнення на пів року.
Про це повідомляє громадська спільнота «Кримська солідарність», передає Громадське.
Врешті суд визначив такі вироки:
Теймур Абдуллаєв — 16 років 6 місяців і 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду;
Узеїр Абдуллаєв — 12 років 6 місяців;
Рустем Ісмаїлов — 13 років 6 місяців;
Еміль Джемаденов — 11 років 6 місяців;
Айдер Саледінов —11 років 6 місяців виправній колонії суворого режиму.
Нагадаємо, Сімферопольська справа стосується подій 12 жовтня 2016 року, коли в Криму провели обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. За підсумками обшуків затримали п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої у Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.
У грудні 2018 року їх етапували з окупованого Криму на територію Росії.
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