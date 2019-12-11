Верховний суд РФ змінив вирок Північно-Кавказького окружного військового суду всім фігурантам справи «першої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір». Усім їм скоротили термін ув'язнення на пів року.

Про це повідомляє громадська спільнота «Кримська солідарність», передає Громадське.

Врешті суд визначив такі вироки:

Теймур Абдуллаєв — 16 років 6 місяців і 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду;

Узеїр Абдуллаєв — 12 років 6 місяців;

Рустем Ісмаїлов — 13 років 6 місяців;

Еміль Джемаденов — 11 років 6 місяців;

Айдер Саледінов —11 років 6 місяців виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, Сімферопольська справа стосується подій 12 жовтня 2016 року, коли в Криму провели обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. За підсумками обшуків затримали п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої у Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

У грудні 2018 року їх етапували з окупованого Криму на територію Росії.