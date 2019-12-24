Туреччина тримає бізнесмена у в'язниці, незважаючи на заклик ЄСПЛ про його звільнення

15:45 24.12.2019   Турция

Турецький суд у вівторок ухвалив залишити у в'язниці бізнесмена і мецената Османа Кавалу, незважаючи на заклик Європейського Суду з прав людини про його звільнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кавала знаходиться у в'язниці більше двох років за звинуваченням у спробі повалити уряд через його участь в протестах 2013 року.

Європейський суд зажадав його негайного звільнення два тижні тому, заявивши, що у турецької влади немає достатніх підстав підозрювати, що він скоїв злочин.

У листопаді турецька поліція затримала 13 осіб, в тому числі двох відомих учених в рамках розслідування справи Кавали, звинувативши їх у причетності до спроби повалення уряду через масові протести в 2013 році.

Кавала, відомий лідер громадянського суспільства, був поміщений у в'язницю рік тому в очікуванні суду за спробу повалити уряд, процес, який, за словами влади, почався з цих демонстрацій, і завершився спробою державного перевороту в липні 2016 року.



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