Шістьох кримських мусульман, засуджених у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір», етапували з СІЗО Ростова-на-Дону (РФ).

Про це Кримській правозахисній групі повідомив адвокат Айдер Азаматов, а також активісти громадської ініціативи «Кримська солідарність».

Арсена Джеппарова 23 грудня 2019 року етапували до СІЗО Новочеркаська (Ростовська область, РФ). За словами адвоката, його підзахисного вже вечором цього дня, ймовірно, мають доправити до слідчого ізолятора.

Рефата Алімова етапували до СІЗО Таганрогу (Ростовська область, РФ).

«З чим це конкретно пов’язано, поки що сказати складно. Не виключаю банальної причини: у ростовському СІЗО, де їх утримували, зараз відбувається ремонт. Є також варіант, що їх просто намагаються «розкидати» по різних СІЗО. Але на момент апеляції їх знову мають зібрати в одному місці. Тобто, зараз їх вивезуть у шість різних СІЗО, а потім знову зосередять для участі в апеляції за відеоконференцзв’язком «, – розповів Айдер Азаматов.

Адвокат Оксана Железняк також підтвердила, що її підзахисного Інвера Бекірова етапували з СІЗО Ростова-на-Дону, проте вона не знає, куди саме. «Або до Таганрогу, або до Новочеркаська», – припустила адвокат.

Про етапування ще трьох засуджених у цій справі – Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сирука й Мусліма Алієва – повідомили активісти «Кримської солідарності, у котрих адміністрація СІЗО відмовилася взяти продуктові передачі кримчанам.