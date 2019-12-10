Закон про надання добровольцям статусу УБД офіційно вступив в силу

14:15 24.12.2019   Украина

Закон, який урегульовує надання статусу учасника бойових дій добровольцям, сьогодні, 24 грудня, після опублікування  у парламентській газеті Верховної Ради «Голос України» офіційно вступив в силу.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції» вносить зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  повідомляє armyinform.

До переліку учасників бойових дій включаються особи, які у складі добровольчих формувань, які були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, протягом не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.

Закон також поширює відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб та членів їхніх сімей.

Цей статус не поширюється на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (в тому числі здійснювали волонтерську діяльність).

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон 23 грудня.



Ще на цю тему:

17:21 20.12.2019
Пристайко: поки не завершимо війну, РФ убиватиме в мирній Європі
15:01 20.12.2019
Міністр економічного співробітництва ФРН здійснить візит в Україну - Пристайко
14:45 20.12.2019
У МЗС повідомили про залучення учасників Будапештського меморандуму до допомоги Україні
09:30 20.12.2019
На півдні України реалізують проект територіальної оборони
08:15 20.12.2019
Україна домовляється з партнерами про "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні
18:01 18.12.2019
Кабмін України виділив 12,3 млн грн на створення центру зберігання та оброблення даних у сфері нацбезпеки й оборони
15:30 18.12.2019
Рада остаточно скасувала депутатську недоторканність
20:15 10.12.2019
Міністр оборони: розведення військ по всій лінії фронту на Донбасі, як хотіла Росія, не буде
20:01 10.12.2019
У російських в'язницях утримують близько двох тисяч українців - Денісова
18:01 10.12.2019
Глава МЗС наголосив, що Донбас і Крим - це частини унітарної Української держави
13:15 10.12.2019
Арахамія заявив, що повернення українських полонених з Росії чекають до Нового року
11:30 10.12.2019
“Нормандська зустріч” підтвердила прогрес, однак сторони не зблизили позицій – FT
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
Всі новини країни
Армения Армения
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
13:15 23.12.2019
Мін'юст Греції санкціонував екстрадицію російського хакера Винника до США
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 23.12.2019
ЮВО: Российские военные в Южной Осетии приступили к занятиям по новой системе обучения
11:30 23.12.2019
В Тбилиси встретятся главы МИД Грузии, Турции и Азербайджана
10:45 20.12.2019
У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
19:15 19.12.2019
Крупнейшим импортным рынком для Грузии по-прежнему остается Турция
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
17:45 23.12.2019
Молдова перед виборами президента отримає кредит від Росії
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
16:45 18.12.2019
ЄСПЛ зобов’язав Молдову виплатити 6 тис. євро мешканці Кишинева через шум у ресторані
Всі новини країни
Россия Россия
09:45 25.12.2019
ЮВО: В 2020 году военнослужащим округа примут участие в 15 международных учениях
08:45 25.12.2019
В России завод сорвал контракт на производство военных самолетов
08:30 25.12.2019
В России заявили о готовности построить трубоукладчик для “Северного потока-2”
20:30 24.12.2019
Nord Stream 2 “забуксував” на останніх 160 кілометрах - РФ шукає спосіб завершити будівництво
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
09:15 25.12.2019
На півдні Туреччини через сильні опади та селі скасували навчання в школах / Фото
15:45 24.12.2019
Туреччина тримає бізнесмена у в'язниці, незважаючи на заклик ЄСПЛ про його звільнення
14:45 24.12.2019
Ердоган про загострення в Сирії: міграційна криза в Європі може повторитися
19:15 23.12.2019
Понад 80 тисяч мігрантів з Сирії прямують до Туреччини
Всі новини країни
Украина Украина
09:30 25.12.2019
В Севастополе осудили бывших военнослужащих за хищение имущества Минобороны РФ
09:00 25.12.2019
Определен подрядчик обслуживания железнодорожной части Керченского моста
08:00 25.12.2019
Укроборонпром передав Збройним силам партію з 12 бронетранспортерів
20:59 24.12.2019
Адвокати збираються оскаржити в ЄСПЛ та ООН на вирок сімферопольській групі «Хізб ут-Тахрір»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд