У РФ заявили про продаж круїзів із окупованого Севастополя до окупованої Абхазії
|14:01 24.12.2019
|Крым
З 24 грудня росіяни продають квитки на круїзний лайнер "Володимир Великий", що курсуватиме між Сочі, Сухумі та Севастополем у майбутньому сезоні.
Про це повідомляє видання ESPRESO з посиланням на "Черноморские круизы".
"На нашому сайті ви знайдете розклад і прайс на рейси за маршрутом Сочі-Сухумі-Новоросійськ-Севастополь-Сочі. Нагадуємо, що навігація-2020 почнеться з 1 березня 2020 року", - повідомляють у компанії країни-окупанта.
Як повідомляють журналісти, 15 серпня стартував продаж круїзів на російський лайнер "Князь Володимир" сезону 2020 року.
У середині травня 2019 "Князь Володимир" прибув до Ялти, порушивши таким чином українське та міжнародне законодавство.
Довідка: Круїзний теплохід "Князь Володимир" з 2017 року курсує між Сочі та Севастополем за ініціативою російського президента Володимира Путіна. Судно здійснює маршрут: Сочі-Новоросійськ-Ялта-Севастополь-Сочі. Це єдине в Росії пасажирське судно, що входить до санкційної зони – Крим.
Морські порти, розташовані на території Криму (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта), закриті розпорядженням української влади ще в 2014 році.
Ще на цю тему:
Оккупанты считают яхтинг и круизный туризм в оккупированном Крыму перспективным направлением развития
Маршрут "круизного недоразумения" «Князь Владимир» пополнится ещё одним городом на Чёрном море
«Князь Владимир» добрался до Ялты без приключений
"Круизное недоразумение" - т/х "Князь Владимир" объявил о готовности принимать туристов из Азии и Европы
"Круизное недоразумение" - т/х "Князь Владимир" начнет круизы по Черному морю в апреле
"Круизное недоразумение" - т/х "Князь Владимир" отправившийся на ремонт в ноябре поставят в док в середине февраля