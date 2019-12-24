З 24 грудня росіяни продають квитки на круїзний лайнер "Володимир Великий", що курсуватиме між Сочі, Сухумі та Севастополем у майбутньому сезоні.

Про це повідомляє видання ESPRESO з посиланням на "Черноморские круизы".

"На нашому сайті ви знайдете розклад і прайс на рейси за маршрутом Сочі-Сухумі-Новоросійськ-Севастополь-Сочі. Нагадуємо, що навігація-2020 почнеться з 1 березня 2020 року", - повідомляють у компанії країни-окупанта.

Як повідомляють журналісти, 15 серпня стартував продаж круїзів на російський лайнер "Князь Володимир" сезону 2020 року.

У середині травня 2019 "Князь Володимир" прибув до Ялти, порушивши таким чином українське та міжнародне законодавство.

Довідка: Круїзний теплохід "Князь Володимир" з 2017 року курсує між Сочі та Севастополем за ініціативою російського президента Володимира Путіна. Судно здійснює маршрут: Сочі-Новоросійськ-Ялта-Севастополь-Сочі. Це єдине в Росії пасажирське судно, що входить до санкційної зони – Крим.

Морські порти, розташовані на території Криму (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта), закриті розпорядженням української влади ще в 2014 році.