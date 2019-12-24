Ердоган про загострення в Сирії: міграційна криза в Європі може повторитися
|14:45 24.12.2019
|Турция
Туреччина не може впоратися з новою хвилею мігрантів з Сирії і попереджає європейські країни, що вони відчують вплив такого напливу, якщо насильство на північному заході Сирії не буде припинено.
Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.
На даний момент в Туреччині проживає близько 3,7 мільйона сирійських біженців і Анкара побоюється чергової хвилі з сирійського регіону Ідліб, де, проживають до 3 мільйонів сирійців.
Сирійські та російські сили посилили обстріли цілей в Ідлібі в останні тижні, а сили президента Сирії Башара Асада намагаються взяти регіон під контроль.
"Якщо насильство над людьми Ідлібу не припиниться, ця кількість ще більше зросте. У цьому випадку Туреччина не буде нести такий тягар мігрантів самостійно", - сказав Ердоган.
"Негативний вплив тиску, якого ми будемо зазнавати, відчують також усі європейські країни, особливо Греція", - сказав він, додавши, що повторення міграційної кризи 2015 року стане неминучим.
Ердоган раніше погрожував "відкрити ворота" для мігрантів до Європи, якщо Туреччина не отримає більшої підтримки в розміщенні біженців.
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