Экипаж «Норда» представили к получению наград
|13:30 24.12.2019
|Крым
Пресс-служба предприятия ООО «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» распространила заявление, в котором сообщает о критической ситуации.
«С марта 2018 года власти Крыма обещают коллективу предприятия поддержку, но приходится с горечью признать, что рыбакам и предприятию никто не помог. Чиновники Крыма бросили их на произвол судьбы: ни поддержки, ни субсидий, ни компенсаций», - пишут рыбаки, судно которых так и не удалось "вызволить из плена", сообщают Аргументы Недели - Крым.
Они напоминают, что «С. Аксенов издал распоряжение (№1/01-32/1647 от 19 марта 2019 года) о приобретении судна подразделением Минтранса Республики Крым для дальнейшей передачи рыбакам в аренду со сроком исполнения до 1 июня 2019 года и передачи судна в порту Мурманск для дальнейшего перегона. Три тендера по этому решению не дали результата: судно не было приобретено, распоряжение не выполнено».
Пытаясь привлечь внимание к судьбе предприятия, руководство ООО подготовило документы на представление экипажа сейнера «Норд» к награждению правительственными наградами России.
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