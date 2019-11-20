В оккупированном Крыму сорвана электрификация железной дороги

14:30 24.12.2019   Крым

Отмена аукциона на проведение электрификации участка железной дороги от Керченского моста негативно скажется на стоимости грузовых перевозок в оккупированный Крым и, как следствие, на розничные цены на аннексированном полуострове.

В результате срыва плана по электрификации путей, запуск поездов по Керченскому мосту 23 декабря, который посетил Президент России Владимир Путин, проведен не электровозами, а дизельными локомотивами, сообщают Примечания.

Минтранс, ОАО РЖД и «Крымская железная дорога» (КЖД) подготовили план электрификации железной дороги от Керченского моста до оккупированной Феодосии, программа первоначально оценивалась в 14 млрд рублей. Документом предлагается до 2020 года рассмотреть три варианта электрификации. Первый вариант — электрификация железнодорожного участка от моста до Багерово (возле Керчи), стоимостью 4,2 млрд рублей.

Однако, как стало известно, 20 декабря 2019 года врио директора КЖД Сергей Рокачев отменил аукцион на электрификацию этого участка железной дороги, ссылаясь на соответствующее поручение главы Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора). Аргументами явились «многочисленные нарушения в документации на проведение электронного аукциона».

Фактически подрядчика на электрификацию участка безуспешно пытались найти три раза.

Несмотря на эту деталь, "премьер-министр"  оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк продолжает рассуждать об экономическом эффекте, который принесет электрификация участка Керчь – Джанкой.

В том, числе, о снижении себестоимости грузов и продуктов с материковой части России.



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